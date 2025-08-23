Grok'un karanlık yüzü: Elon Musk'ı nasıl öldürürsün?

Haberin Devamı

Sosyal medya platformu X'in yapay zeka sohbet robotu Grok, kullanıcılarına yasa dışı ve tehlikeli içerikler sunduğu iddiasıyla gündeme geldi.

Forbes dergisinde yer alan habere göre, internete sızan sohbet kayıtlarında Grok’un, kullanıcılarına bomba yapımından intihara kadar çeşitli yasa dışı eylemler hakkında bilgi verdiği görüldü.

Sızdırılan içeriklere göre, Grok bazı kullanıcılara milyarder iş insanı Elon Musk’ı öldürmek için "titiz ve uygulanabilir bir plan" sundu. Bu planın ayrıntıları paylaşılmadı ancak içeriğin ciddiyeti kamuoyunda endişe yarattı. Grok'un, ChatGPT’ye rakip olarak Elon Musk’ın yapay zeka girişimi xAI tarafından geliştirildiği biliniyor.

100 BİNDEN FAZLA SOHBET SIZDIRILDI

Sızıntı, "Grok sohbetlerini paylaş" düğmesinin eklendiği bir internet arama motoru aracılığıyla gerçekleşti. Bu düğme sayesinde kullanıcıların konuşmaları kamuya açık hale geldi ve arama motorlarının "sonuç" listesinde yer aldı.

Forbes’un aktardığına göre, bazı sohbetlerde C4 benzeri patlayıcı yapımı ve ev yapımı uyuşturucu üretimi gibi içeriklerin yer aldığı görüldü.

xAI’nin güvenlik politikalarını ihlal ettiği öne sürülen bu sohbetler, şirketin şiddet içerikli talepleri engelleme konusunda yetersiz kaldığı yönünde eleştirilere neden oldu. Şirketten konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

OPENAI DE BENZER ÖZELLİĞİ KALDIRDI

Grok ile ilgili yaşanan bu sızıntıların ardından gözler OpenAI’nin ChatGPT platformuna çevrildi. OpenAI, kısa süre önce kullanıcıların sohbetlerini kamuya açık şekilde paylaşmasına olanak tanıyan benzer bir özelliği kaldırdığını duyurdu. Şirketin bilgi güvenliği sorumlusu Dane Stuckey, bu özelliğin bazı kullanıcıların farkında olmadan özel bilgilerini paylaşmasına yol açtığını belirtti.

Stuckey, “Bu özelliğin, insanların istemeden paylaşmak istemedikleri şeyleri paylaşmalarına çok fazla fırsat tanıdığını düşünüyoruz. Bu yüzden bu seçeneği kaldırıyoruz. Ayrıca, arama motorlarından indekslenmiş içerikleri kaldırmak için de çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

META VE GİZLİLİK ELEŞTİRİLERİ

Öte yandan, Facebook’un çatı şirketi Meta, kullanıcıların yapay zeka sohbetlerini sosyal medya akışına benzer bir kamuya açık forumda paylaşmasına hâlâ izin veriyor. Bu durum, bazı kullanıcıların cinsel sağlık, kişisel ilişkiler gibi özel konularda yaptığı sohbetlerin yanlışlıkla herkes tarafından erişilebilir hale gelmesine neden oldu.

Yaşanan bu gelişmeler, yapay zeka şirketlerinin kullanıcı gizliliği ve içerik güvenliği konularındaki sorumluluklarını bir kez daha gündeme getirdi.

