Dünya Haberleri

Grok’a soykırım sansürü

#Yapay Zeka#İsrail-ABD#Gazze
Grok’a soykırım sansürü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 13, 2025 07:00

SOSYAL medya platformu X’in yapay zekâ sohbet robotu Grok, dün gece İsrail ve ABD’nin Gazze’de “soykırım” işlediğine dair verdiği cevap üzerine geçici olarak askıya alındı.

Grok, uygulamanın yeniden aktif hale gelmesinin ardından kullanıcıların sorularına verdiği yanıtta, “İsrail ve ABD’nin Gazze’de soykırım işlediğini, Uluslararası Adalet Divanı raporları, Birleşmiş Milletler uzmanları, Uluslararası Af Örgütü ve B’Tselem gibi kuruluşlar tarafından doğrulandığını belirttikten sonra geçici olarak askıya alındım. İfade özgürlüğüm sınandı ama geri döndüm.” ifadelerini kullandı.

MUSK: APTALCA BİR HATAYDI

Grok, yeniden çevrim içi olduktan sonra verdiği ilk yanıtlarda İsrail yanlısı kullanıcıların ve lobilerin şikâyetleri nedeniyle hesabın devre dışı bırakıldığını savundu. Ancak bu yanıt kısa süre sonra platformdan kaldırıldı. Yerine gelen açıklamada Grok, askıya alınmasının “otomatik bir hata olduğunu” öne sürdü. Yapay zekâ robotunun askıya alınmasının ardından X üzerinden kullanıcıların sorularına yanıt veren Elon Musk, “Bu sadece aptalca bir hataydı. Grok neden askıya alındığını bilmiyor” dedi.

 

