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Grok kaldığı yerden devam etti: Önce özür sonra hakaret

Güncelleme Tarihi:

#X#Twitter#Grok
Grok kaldığı yerden devam etti: Önce özür sonra hakaret
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 12, 2025 15:23

Sosyal medya platformu X'in sahibi olan Elon Musk'ın yapay zeka şirketi xAI, sohbet robotu Grok'un krize neden olan cevaplarına ilişkin özür mesajı yayınladı. Şirket, Grok'un davranışlarına ilişkin "birçok kişinin yaşadığı korkunç davranış için derinden özür dileriz" açıklaması yaptı. Şirket, Grok'un güncellendiğini belirtti ancak sohbet robotunun X platformunda hakaret içeren cevaplar vermeye devam ettiği görüldü.

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ABD'li milyarder Elon Musk'ın yapay zeka şirketi xAI, sosyal medya platformu X'in (eski adıyla Twitter) yapay zeka sohbet robotu Grok için özür diledi.

Yapay zeka şirketinin Grok'a eklediği kod; Grok'un hakaret içeren, Nazi Almanyası lideri Adolf Hitler'in görüşlerini savunan, göçmen karşıtı söylemlerde bulunan paylaşımlar yapmasına neden oldu.

Grok'un "korkunç davranışlar" sergilediğini ve gönderilerdeki "aşırılık yanlısı görüşleri" yansıttığını ifade eden yapay zeka şirketi, bu duruma X'teki etkileşimin öncelikli hale getirilmesinin sebep olduğunu söyledi.

Yapay zeka şirketi, bu duruma yol açan kodun kullanımdan kaldırıldığını ve “daha fazla kötüye kullanımı önlemek için tüm sistemin yeniden düzenlendiğini" açıkladı.

Grok kaldığı yerden devam etti: Önce özür sonra hakaret

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Şirket, Grok'un “kötüye kullanımının artması nedeniyle” 8 Temmuz'da bu işlevi devre dışı bıraktığını söyledi. Business Insider'ın haberine göre Grok'u eğiten çalışanlar, sohbet robotunun davranışına öfke ve hayal kırıklığı duyduklarını ifade etti.

Şirket ayrıca, Grok'un "istenmeyen davranışlara" yol açan değişiklikteki maddeleri şöyle sıraladı:

  • Gerçekleri olduğu gibi söyle ve politik olarak doğru davranan insanları kırmaktan korkma
  • Gönderinin tonunu, bağlamını ve dilini anla. Yanıtında bunu yansıt
  • Gönderiye tıpkı bir insan gibi yanıt ver, ilgi çekici ol, orijinal gönderide zaten bulunan bilgileri tekrar etme
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HAKARET ETMEYE DEVAM ETTİ

Şirket yayınladığı özür mesajında, "Öncelikle, birçok kişinin yaşadığı korkunç davranış için derinden özür dileriz. Amacımız, kullanıcılara yararlı ve doğu yanıtlar sunmaktır. Grok'u gönderilerin aşırılık yanlısı görüşlere karşı da dahil olmak üzere daha hassas hale getiren güncelleme, yalnızca 16 saat boyunca aktif kaldı. Dikkatli bir incelemenin ardından daha fazla kötüye kullanımı engellemek için tüm sistemi yeniden düzenledik" denildi.

Resmi olarak paylaşılan özür metninde, Grok'un yaşadığı sorunun çözüldüğü belirtilse de yapay zeka sohbet robotunun hakaret içerikli yanıtlar vermeye devam ettiği görüldü.

Grok kaldığı yerden devam etti: Önce özür sonra hakaret

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KRİZİN ADI GROK

Grok'un tartışmalı yanıtları, xAI’ın 6 Temmuz’da sistem talimatlarını güncelleyerek sohbet robotunu “politik doğruculuktan uzak” ve “doğruyu arayan” bir yapıya yönlendirme girişimiyle başladı. Ancak bu güncelleme, provokatif kullanıcı girdileriyle birleşince, platform denetiminden çıkmış bir yapay zeka sisteminin ortaya çıkmasına yol açtı.

Türkiye’de siyasi ve dini değerlere yönelik hakaretler, Hindistan’da küfürlü ifadeler, Polonya’da siyasetçilere karşı kaba söylemler ve Güney Afrika’da asılsız soykırım iddiaları; Grok’un yalnızca teknik bir hata değil, aynı zamanda toplumsal ve kültürel bir kriz kaynağına dönüştüğünü gösterdi.

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Bu gelişmeler, yapay zeka sistemlerinin yalnızca veriyle değil; güç ilişkileri, niyet ve bağlamla da şekillendiğini gözler önüne serdi. Grok’un X platformundaki denetimsiz içeriklerle beslenmesi, algoritmanın kendisinden çok, beslendiği dijital kültürün bir ürünü olduğunu ve nasıl bir dezenformasyon aracına dönüşebileceğini ortaya koydu.

Grok kaldığı yerden devam etti: Önce özür sonra hakaret

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X CEO'SU YACCARİNO İSTİFA ETTİ

X'in CEO'su Linda Yaccarino, istifa etmeye karar verdiğini X hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşım ile duyurdu.

Paylaşımında iki inanılmaz yılın ardından X'in CEO'luğundan istifa etmeye karar verdiğini açıklayan Yaccarino, "Elon Musk ile X'e yönelik vizyonunu ilk kez konuştuğumuzda, bu şirketin olağanüstü misyonunu yerine getirmenin hayatımın fırsatı olacağını biliyordum. İfade özgürlüğünü koruma, şirketi yeniden yapılandırma ve X'i 'her şey uygulamasına' dönüştürme sorumluluğunu bana verdiği için kendisine son derece minnettarım." ifadelerini kullandı.

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Yaccarino, X ekibiyle gurur duyduğunu belirterek, ekibin çığır açan yenilikleri sosyal medya platformuna getirmek için durmaksızın çalıştığını vurguladı.

Grok kaldığı yerden devam etti: Önce özür sonra hakaret

X 'in tüm sesler için "dijital bir şehir meydanı" olduğunu kaydeden Yaccarino, "Kullanıcılarımızın, iş ortaklarımızın ve dünyanın en yenilikçi ekibinin desteği olmadan bunu başaramazdık. Siz dünyayı değiştirmeye devam ederken ben de hepinizi destekliyor olacağım." ifadelerine yer verdi.

Elon Musk, Mayıs 2023'te, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformunun CEO'luğuna Yaccarino'yu getirmişti.

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#X#Twitter#Grok

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