Grip uyarıcısı cep telefonu

Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi GOOGLE’ın piyasaya sürdüğü Android telefonu, bulunulan bölgede grip salgını olması durumunda sahibini uyaracak.

Google bir süredir arama motorunda "grip" kelimesinin en çok arandığı bölgeleri Sağlık Bakanlığı’na "olası salgın mahalli" diye bildiriyordu. Şimdi bu bilgiyi, cep telefonu şebekeleriyle entegre edecek. Telefonu, Arizona merkezli Matrixx Initiatives Inc. firması, "Zicam Cold & Flu Companion" (Zicam soğuk algınlığı ve grip dostu) markasıyla üretiyor.