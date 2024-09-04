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Greta Thunberg'e Gazze protestosunda gözaltı

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#Greta Thunberg#Gözaltı#Gazze
Greta Thunberge Gazze protestosunda gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 04, 2024 12:44

İklim aktivisti Greta Thunberg, Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da İsrail’in Gazze saldırılarına karşı gerçekleştirilen protesto gösterisinde gözaltına alındı. Danimarka polisi, aralarında Greta Thunberg'inde bulunduğu toplam 6 kişiyi gözaltına aldığını duyurdu.

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İklim aktivisti Greta Thunberg, Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da İsrail’in Gazze saldırılarına karşı gerçekleştirilen protesto gösterisine katıldı.

Gösteriyi organize eden öğrenci grubunun sözcüsü, İsrail karşıtı eylemde Thunberg’in gözaltına alındığını duyurdu.

Danimarka polisi ise, yaklaşık 20 kişinin Kopenhag Üniversitesinde girişi engellemesi ve 3 kişinin içeri girmesinin ardından 6 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Polis, gözaltına alınanların kimliklerine ilişkin bir açıklama yapmazken İşgale Karşı Öğrenciler grubunun sözcüsü gözaltına alınanlar arasında Thunberg’in de bulunduğunu bildirdi.

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#Greta Thunberg#Gözaltı#Gazze

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