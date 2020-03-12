Haber Giriş: 12.03.2020 - 07:00,
Greta eylemleri ‘dijitale’ taşıdı
İSVEÇLİ iklim aktivisti Greta Thunberg, koronavirüs salgını nedeniyle eylemlerini dijital platforma taşıdığını açıkladı.
Thunberg cuma günleri, Avrupa’nın çeşitli kentlerinde çok sayıda kişinin katıldığı iklim değişikliği karşıtı gösteriler düzenliyordu. Twitter’dan açıklama yapan genç aktivist, “#ClimateStrikeOnline (online iklim grevi), #fridaysforfuture (gelecek için cuma) etiketleriyle dijital greve katılabilirsiniz” dedi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle