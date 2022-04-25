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Greenpeace'den Rus tankerinde eylem: Kendilerini zincirlediler

#Rus Tankeri#Greenpeace#Ukrayna Savaşı
Greenpeaceden Rus tankerinde eylem: Kendilerini zincirlediler

Greenpeace aktivistleri, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarını protesto etmek için, Norveç’e akaryakıt taşıyan bir Rus tankerine kendilerini zincirledi.

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Uluslararası çevre kuruluşu Greenpeace üyesi bir grup aktivist, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşa dikkat çekmek ve Rusya’yı protesto etmek amacıyla Norveç’e akaryakıt taşıyan bir Rus tankerine kendilerini zincirledi.

Gemi takip uygulaması Marine Traffic’ten paylaşılan verilere göre Ust Luga tankerinin, başkent Oslo’nun yaklaşık 70 kilometre güneyinde bulunan Exxon Mobil şirketinin Slagen petrol terminalinin dışına zincirlediği öğrenildi.

Greenpeace’ten yapılan açıklamada, küçük bir tekneyle 95 bin ton akaryakıt taşıdığı tahmin edilen gemiye yaklaşan aktivistlerin, akaryakıtın boşaltılmasını önlemek için tankerin çapa zincirine kendilerini zincirlediği belirtildi.

Greenpeace’in Norveç Başkanı Frode Pleym de olay ile ilgili yaptığı açıklamada, “Akaryakıt yalnızca iklim krizinin değil, aynı zamanda savaşların ve çatışmaların da temelinde bulunuyor. Norveç'in, Putin'in savaşını finanse ettiğini bildiğimiz Rus petrolü için serbest bir liman olarak faaliyet göstermesine şok oldum" dedi.

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NORVEÇ HÜKÜMETİNE ÇAĞRI

Norveç hükümetine Rus fosil yakıtının yasaklanması gerektiği çağrısında bulunan aktivistler, Norveç'teki Esso akaryakıt şirketinden de Rusya'dan yapılan bu tür ithalat sözleşmelerini iptal etmelerini istedi.

Esso Norveç şirketinden bir sözcü, mevcut akaryakıtın savaş başlamadan önce satın alındığını ve şirketin Rusya'dan daha fazla akaryakıt satın alma planı olmadığını söyledi.

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#Rus Tankeri#Greenpeace#Ukrayna Savaşı

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