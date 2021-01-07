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Grammy Ödülleri ertelendi
Müzik dünyasının “Oscar”ı olarak bilinen 63. Grammy Ödülleri’nin ertelendiği bildirildi.
ABD’nin Los Angeles kentinde 31 Ocak’ta yapılması beklenen ödül töreninin koronavirüs vakalarında görülen hızlı artış nedeniyle ertelendiği belirtildi. Daha önce yapılan açıklamada, tedbirler dahilinde ödül töreninde küçük bir izleyici kitlesinin olabileceği söylenmişti. Resmi açıklama henüz yapılmasa da törenin mart ayında yapılması bekleniyor.
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