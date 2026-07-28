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Graham’ın vedası zirveye dönüştü

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#Lindsey Graham#İsrail-Ukrayna Zirvesi#Trump-Netanyahu Görüşmesi
Graham’ın vedası zirveye dönüştü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 28, 2026 07:00

ABD’li Senatör Lindsey Graham’ın son yolculuğu, Washington’da baş döndürücü bir diplomasi trafiğine dönüştü. Cenaze törenine katılan İsrail Başbakanı Netanyahu ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, ABD Başkanı Trump ile yapacakları ikili zirvelerde Ortadoğu ve Ukrayna’nın kaderini belirleyecek kritik dosyaları masaya yatıracak.

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ABD Başkanı Donald Trump’ın yakın dostu ve İsrail ile Ukrayna’ya verdiği güçlü destekle tanınan Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham’ın iki gün sürecek cenaze töreni bugün Washington’da başlıyor. 11 Temmuz’da “aort diseksiyonu” nedeniyle ani bir şekilde ölen Graham’ın son yolculuğu, hayatta iken en çok ‘sahip çıktığı’ iki isim olan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin Trump ile gerçekleştireceği kritik zirvelere ev sahipliği yapacak.

NETANYAHU’NUN KORKUSU

Washington’a doğru dün yola çıkan Netanyahu, ‘yakın dostu’ Trump ile yaklaşık beş ay aradan sonra ilk kez bugün yüz yüze görüşecek. İsrail basınına göre, İran kaynaklı güvenlik endişesi nedeniyle sıkı ve alışılmadık tedbirler eşliğinde İsrail’den gizlice ayrıldığı iddia edilen Netanyahu’nun uçağının kalkış yeri ve saati gizli tutuldu. Uçağın Tel Aviv’deki Ben-Gurion Havalimanı yerine Birüssebi kentinde bulunan İsrail ordusuna ait Nevatim Askeri Hava Üssünden kalktığı kaydedildi.

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Graham’ın vedası zirveye dönüştü

ANA GÜNDEM İRAN

Bu arada ABD Başkanı’nın son dönemde sert eleştirilerine maruz kalan Netanyahu, zirvede hem görüş ayrılıklarını gidermeye hem de ülkesinde ekim ayında yapılacak seçimler öncesinde “Trump’la yakın ilişkisini koruduğu” mesajını verecek. Görüşmede en önemli gündem maddesini ise İran oluşturacak. Netanyahu’nun, İran’ın askeri ve nükleer kapasitesini yeniden inşa etme girişimlerine ilişkin istihbarat bilgilerini Trump’a sunması bekleniyor.

F-35 RAHATSIZLIĞI

İsrail basınına göre masadaki en önemli ikinci başlık Türkiye olacak. Netanyahu, Trump’tan ABD’nin Ankara’ya F-35 savaş uçağı satışına onay vermemesini isteyecek. İsrail Başbakanı, Suudi Arabistan’ın sivil nükleer programında uranyum zenginleştirmesine izin verilmesine de karşı çıkacak.

Graham’ın vedası zirveye dönüştü

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ZELENSKİ HAZIR

Zelenski’nin de bugün Trump ile kritik bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor. Zelenski’nin, Beyaz Saray’da Ukrayna’nın Patriot hava savunma sistemleri için acil füze ihtiyacını gündeme getireceği belirtiliyor. İki lider, son olarak bu ayın başında Ankara’da düzenlenen NATO Zirvesi’nde bir araya gelmişti.

YARIN TOPRAĞA VERİLECEK

Graham’ın cenaze programı ise bugün Washington’da başlayacak. Graham’ın naaşı ilk olarak askeri törenle Kongre binasına getirilecek. Kongre salonundaki anma töreninin ardından Washington Ulusal Katedrali’ne götürülecek. Törenin ikinci ayağı da yarın Graham’ın memleketi Güney Carolina’da devam edecek. Graham, Pickens County’de ailesinin katılacağı özel bir törenle toprağa verilecek.

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Graham’ın vedası zirveye dönüştü

TRUMP’TAN NETANYAHU’YA F-35 RESTİ: ‘KİMSE NEYİ SATACAĞIMIZI SÖYLEYEMEZ’

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin çok iyi bir müttefik olduğuna dikkat çekerek, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun F-35 açıklamalarına cevap verdi. Washington'dan Michigan'a giderken uçakta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump, Netanyahu'nun, Türkiye'ye F-35 satışına karşı çıkması konusunda, “Kimse bana kime neyi satıp satmamamız gerektiğini söyleyemez. Türkiye müttefikimiz” açıklamasını yaptı. ABD Başkanı, “Türkiye benim için harika bir müttefik olmuştur. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan benim dostumdur. Kimse bana kime neyi satıp satmamamız gerektiğini söyleyemez” değerlendirmesinde bulundu. Ankara ziyaretinin de çok iyi geçtiğini belirten Trump, “Türkiye harika ve çok güçlü bir ülke. Muhteşem bir orduları var, çok büyük ve güçlü bir ordu. Bir sürü harika teçhizata sahipler” dedi.

 

 

 

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#Lindsey Graham#İsrail-Ukrayna Zirvesi#Trump-Netanyahu Görüşmesi

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