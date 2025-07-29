Graham: İsrail Gazze’de taktik değiştirecek

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NBC News’ün “Meet the Press” programına konuk olan Cumhuriyetçi Graham, ABD Başkanı Donald Trump’ın, savaşı sona erdirmek için Hamas ile müzakereyi sürdürmenin bir anlamı olmadığı sonucuna vardığını iddia etti.

MÜZAKERELER DURMUŞTU

“Bence İsrail, Hamas’la savaşı sona erdirmenin, kendi güvenliği açısından tatmin edici şekilde mümkün olmadığı sonucuna vardı” diyen Amerikalı senatör, İkinci Dünya Savaşı’na gönderme yaparak “Bu nedenle Gazze’de, bizim Tokyo ve Berlin’de yaptığımız gibi hareket edecekler. Bölgeyi güç kullanarak ele geçirecekler ve sonra Filistinliler için daha iyi bir gelecek sunarak, umarım Arapların Batı Şeria ve Gazze’yi ele geçirmesini sağlayarak yeniden başlayacaklar” dedi. Trump’ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Hamas’ın ateşkes konusunda isteksiz olduğunu iddia ederek, Doha’da ateşkes görüşmelerini yürüten ekibini geri çağırma kararı aldıklarını kaydetmişti. Graham, “Sanırım Başkan Trump da, ben de, Hamas’la bu savaşı sona erdirmek için müzakere etmenin hiçbir yolu olmadığına inanmaya başladık. Hamas, İsrail devletini yok etmek için kurulmuş bir terör örgütüdür. Onlar dinci Nazilerdir” diye konuştu.