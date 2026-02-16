Graham bayrak salladı... Münih’te İran protestosu

Haberin Devamı

“Değişim, değişim, rejim değişikliği” diye slogan atan kalabalık, aslan ve güneş amblemli bayrakları salladı. ABD’li senatör Lindsey Graham da protestolara katılarak bayrak sallarken, “Ben, Ayetullah yerine İran halkını seçtim. Ayetullah’ın dindar bir Nazi olduğuna inanıyorum” dedi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ise, “Genellikle ciddi bir etkinlik olan Münih Güvenlik Konferansı’nın, İran söz konusu olduğunda Münih Sirki’ne dönüşmesini görmek üzücü” sözleriyle gösteriyi eleştirdi.

İRANLI YETKİLİLERİN X ROZETLERİ KALDIRILDI

ABD merkezli sosyal medya platformu X, İranlı bazı yetkililere ait hesapların mavi doğrulama rozetlerini (mavi tik) kaldırdı. Mavi rozeti kaldırılan isimler arasında Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Yargı Başkanı Gulamhuseyn Muhsini Ejei ile Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani de bulunuyor. X yönetiminden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, söz konusu kararın “Tech Transparency Project” tarafından yayımlanan ve X’in ABD yaptırımlarını delmiş olabileceğini iddia eden raporun ardından gelmesi dikkat çekti. İran’a yönelik ABD yaptırımları, Amerikan şirketlerinin belirli kişi ve kurumlarla ticari ilişki kurmasını yasaklıyor.