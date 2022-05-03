Gözyaşları sel oldu! Rus mayınına basarak bacaklarını kaybeden gelin böyle dans etti

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23 yaşındaki Oksana, 27 Mart'ta Lysychansk'ta erkek arkadaşı Viktor ile birlikte yürüyordu. Bir anda neye uğradığını şaşıran kadın korkunç patlamanın etkisiyle iki bacağını ve dört parmağını birden kaybetti.

Oksana bir Rus mayınına basmıştı...

Talihsiz genç kadın dört ameliyat geçirdikten sonra hastaneden çıktı ve geçen hafta Lviv'e geldi.

Çift hastane odasında düğün videolarını böyle izledi

Oksana ve Viktor düğünlerini dün Lviv’deki bir hastanede yaptılar. Genç çiftin ilk dansları gören herkesi ağlattı ve Ukrayna resmi makamları tarafından sosyal medyadan da paylaşılan bu anlar bir anda dünyada gündem oldu.

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23 yaşındaki Oksana, 27 Mart'ta Rus işgali altındaki Luhansk bölgesindeki memleketleri Lysychansk'ta Viktor ile birlikte yürürken bir mayına bastı.

Düğün haberi Ukrayna parlamentosu tarafından böyle paylaşıldı

Olayın ardından yapılan açıklamalara göre çift her zaman yürüdükleri yoldan evlerine dönüyordu, Oksana bir adım attı ve sadece bir saniye sonra korkunç bir patlama duyuldu.

Mayının patlamasıyla birlikte Viktor yaralanmadı, ancak Oksana'nın her iki bacağı ve sol elindeki dört parmağı koptu.

Viktor karısının her ihtiyacıyla bizzat ilgileniyor

Genç hemşire mucizevi bir şekilde hayatta kaldı ve yaralarını tedavi edebilmek için dört ameliyat geçirdikten sonra, protezlerinin takılacağı Lviv'e trenle geldi.

İki çocuğu olan çift, burada bir düğün yapmaya karar verdi.

Hastanede görevli bir hemşire tarafından çekilen görüntülerde Viktor'un Oksana'yı kucaklayarak havaya kaldırdığı ve eşiyle düğün dansını bu şekilde yaptığı görülüyor.

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Ukrayna parlamentosu, bu iç ısıtan haberi ve görüntüleri resmi Twitter hesabı üzerinden paylaştı ve onlara mutlu bir gelecek diledi.

Tweet’te, Oksana ve Viktor'un düğünü 'çok özel bir aşk hikâyesinin' doruk noktası olarak nitelendirildi.

Görüntüler paylaşılırken "Hayat daha sonraya ertelenmemeli, altı yıldır birlikte olan ancak düğün yapmaya fırsat bulamayan Oksana ve Victor bu şanslarını hastanede bile olsa kullanmak istedi.” yorumu yapıldı.

Lviv Tıp Derneği tarafından organize edilen düğünde, Oksana'ya beyaz bir elbise bulundu, çiftin alyansları satın alındı ve herkes hastanede gönüllüler tarafından yapılan düğün pastasının tadını çıkardı.

Düğün videosu dünya çapında ses getirdi

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Düğün kutlamaları, Oksana'nın protez bacaklarına kavuşacağı ve tekrar yürümeyi öğrenmeye başlayacağı hastanede gerçekleşti.

Oksana şimdi daha iyi tedavi seçenekleri için eşi Victor’la birlikte Almanya'ya seyahat etmeye hazırlanıyor…