Gözyaşları içinde son isteğini söyledi! Kahreden haber

İngiliz medyasına yansıyan habere göre; 73 yaşındaki Covid-19 hastası Tony Brown, Londra'nın kuzeyindeki Barnet Hastanesi'ndeki yatağında yaşam mücadelesi veriyordu.

Sky News kanalı tarafından kaydedilen görüntülerde, Tony Brown'a kendini nasıl hissettiği soruluyor. Solunum cihazına bağlı olan Brown ise "Kesinlikle berbat. Çok, çok korkutucu. Çok kötü bazı gecelerim oldu, çok endişe verici geceler" ifadeleriyle yanıt veriyor.

İki kez eşini aradığını ve ona eve dönemeyeceğini söylediğini belirten Brown, virüse çalışırken yakalandığını anlatıyor. Ayrıca maske takmayan ve sosyal mesafe kurallarına uymayan insanları suçluyor.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE SÖYLEDİ

Muhabir Jason Farrell'e eşi Linda'yı en son iki hafta önce gördüğünü söyleyen Tony Brown, gözyaşlarına boğularak "Onu çok özlüyorum. Umarım onu bir gün görebilirim. İnşallah göreceğim. Şu anda istediğim tek şey bu. Hayatta başka bir şey istemiyorum" diyor.

Röportaj ise Tony'nin Linda ile telefon görüşmesi yaptığı sırada sonra eriyor. İngiliz Daily Star gazetesinin haberine göre; Tony Brown bu mülakattan saatler sonra hayatını kaybetti.