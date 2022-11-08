Gözündeki şişlik sonrası kanser olduğunu öğrendi! Hastalığa karşı verdiği savaş ölümünden sonra bile devam etti...

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İngiltere'nin Kent şehrinde yaşayan 2 çocuk annesi Toni Crews, 2016 yılında gözünün birinin şiştiğini fark etti.



Gözlük almak için bir göz doktoruna giden genç kadını inceleyen uzmanlar durumun gözlükle çözülemeyecek kadar büyük bir sorun olduğunun farkına vardılar.

Adenokarsinom, glandüler hücreler diye adlandırılan vücudun mukus salgılayan hücrelerinden kaynaklanan bir kanser tipidir. Vücutta pek çok organ bu hücrelere sahiptir ve adenokarsinom bu organlarda gelişebilir. Bu kanser tipinin en sık görüldüğü organlar; bağırsak, meme, yemek borusu, mide, akciğer, pankreas ve prostattır.

Yapılan testler sonrasında genç kadının gözündeki şişmenin sebebinin çok nadir görülen bir kanser türü olandan kaynaklandığı ortaya çıktı.Doktorlar kanserin yayılmaması için henüz 26 yaşında olan kadının göz küresinin çıkarılmasına karar verdi.

2 YIL SONRA BİR KÖTÜ HABER DAHA



Başarılı bir ameliyat ile göz küresi çıkarılan ve yerine protez göz takılan kadın, geçen 2 yılın ardından tam hayatının normale döndüğünü düşünürken gözünde yeniden bir ağrı hissetmeye başladı.



2018 yılında yapılan taramalarda Toni'nin göz yaşı bezinde öncekinden çok daha büyük bir tümör olduğu ortaya çıktı.



Toni ölmeden önce vücudunu bağışlama kararının kendisine huzur verdiğini söylemişti