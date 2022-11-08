Gözündeki şişlik sonrası kanser olduğunu öğrendi! Hastalığa karşı verdiği savaş ölümünden sonra bile devam etti...

Hurriyet.com.tr/DIŞ HABERLER Fotoğraflar: Instagram/blingkofaneye_
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2022 10:16
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Gözünde fark ettiği şişlik nedeni ile doktora giden ve nadir görülen bir kanser türüne yakalandığını öğrenen Toni Crews 4 yıl verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Genç kadının cesur hikayesi binlerce kişi için ilham kaynağı olurken, Toni'nin hastalığa karşı verdiği savaş ölümünden sonra da devam etti, İngiltere yine onu konuşuyor...
İngiltere'nin Kent şehrinde yaşayan 2 çocuk annesi Toni Crews, 2016 yılında gözünün birinin şiştiğini fark etti. NADİR GÖRÜLEN BİR KANSER TÜRÜ: ADENOKARSİNOM
Gözlük almak için bir göz doktoruna giden genç kadını inceleyen uzmanlar durumun gözlükle çözülemeyecek kadar büyük bir sorun olduğunun farkına vardılar.
Yapılan testler sonrasında genç kadının gözündeki şişmenin sebebinin çok nadir görülen bir kanser türü olan 'adenokarsinom'
dan kaynaklandığı ortaya çıktı.
Doktorlar kanserin yayılmaması için henüz 26 yaşında olan kadının göz küresinin çıkarılmasına karar verdi.
Adenokarsinom, glandüler hücreler diye adlandırılan vücudun mukus salgılayan hücrelerinden kaynaklanan bir kanser tipidir. Vücutta pek çok organ bu hücrelere sahiptir ve adenokarsinom bu organlarda gelişebilir. Bu kanser tipinin en sık görüldüğü organlar; bağırsak, meme, yemek borusu, mide, akciğer, pankreas ve prostattır.
2 YIL SONRA BİR KÖTÜ HABER DAHA
Başarılı bir ameliyat ile göz küresi çıkarılan ve yerine protez göz takılan kadın, geçen 2 yılın ardından tam hayatının normale döndüğünü düşünürken gözünde yeniden bir ağrı hissetmeye başladı.
2018 yılında yapılan taramalarda Toni'nin göz yaşı bezinde öncekinden çok daha büyük bir tümör olduğu ortaya çıktı.
Bu seferki süreç çok daha zordu. Talihsiz kadın ameliyat olmak için 7 hafta beklemek zorunda kaldı. Kiraz domates büyüklüğüne ulaşan tümör kemiğe baskı yaptığı için Toni çok büyük ağrılarla mücadele ediyordu ve her gün morfin almak dışında bir seçeneği yoktu.HİKAYESİ BÜYÜK YANKI UYANDIRDI
Yeniden ameliyat olan ve daha sonrasında radyoterapiye başlayan genç kadın hem hastalığı ile ilgili farkındalık yaratmak hem de kendisi gibi hasta insanlara umut vermek için hastalığı ile ilgili süreçleri, ameliyat görüntülerini 'blingkofaneye_'
isimli instagram sayfasından paylaşmaya başladı.
Kendisi gibi gözünü kaybeden insanlara özel göz bandı hazırlayan kadın buradan kazandığı parayı da hasta insanlara yardım etmek için kullandı.
Toni'nin cesur hikayesi hem sosyal medya hem de İngiliz medyasında geniş yankı uyandırdı.30 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ
İnsanlar genç kadının ilham veren hikayesini konuşurken, Toni'nin kanseri yeniden nüksetti. Agresif KANSER
bu kez akciğerlerine de yayıldı. Tedavi sürecinin koronavirüs pandemisine denk gelmesi olumlu ilerleyişi yavaşlattı ve talihsiz kadın 30 yaşındayken hayatını kaybetti.Toni ölmeden önce vücudunu bağışlama kararının kendisine huzur verdiğini söylemiştiÖLÜMÜNDEN SONRA BİLE HASTALIKLA SAVAŞMAYA DEVAM EDİYOR
Ölümü sevenlerini yasa boğarken, Toni sosyal medyada 'ilham verici bir kadın'
ve 'cesur bir savaşçı'
olarak tanımlandı. Ancak genç kadının ilham veren hikayesi ölümü ile sonlanmadı.
Toni hastalığa karşı savaşa devam edebilmek için öldükten sonra vücudunun bağışlanmasına karar verdi.
Genç kadının vücudu Kanal 4 tarafından hazırlanan bir belgeselde incelendi ve önümüzdeki yıl tıp öğrencilerinin eğitimlerinde kullanılacak.
Önümüzdeki ay yayınlanacak olan 'My Dead Body'
isimli belgeselde kullanılan ses kopyalama teknolojisi sayesinde Toni'nin hikayesi kendi sesinden anlatılacak.