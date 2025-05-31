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Gözündeki morluk dikkat çekmişti: Elon Musk'ın yüzüne ne oldu?

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#Elon Musk#Morluk#Açıkladı
Gözündeki morluk dikkat çekmişti: Elon Muskın yüzüne ne oldu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 31, 2025 16:32

ABD'li girişimci Elon Musk, ABD Başkanı Donald Trump ile birlikte Oval Ofis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gözündeki morluk dikkat çeken Musk, yüzüne ne olduğunu ilk kez açıkladı.

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Amerikalı girişimci Elon Musk, ABD Başkanı Trump ile birlikte Beyaz Saray’da Oval Ofis’te kameraların karşısına geçti.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Musk, kısa süre önce ayrıldığı Hükümet Verimliliği Departmanı'na (DOGE) dair açıklamalarda bulundu.

 

MUSK'IN GÖZÜNDEKİ MORLUK DİKKAT ÇEKTİ

Basın toplantısında morarmış gözü dikkat çeken Musk, gazetecilerin bu konudaki sorularını yanıtladı. 

Musk, "5 yaşındaki oğlum X ile oynuyordum. Ona ‘yüzüme vur' dedim ve o da vurdu. Fena değil, fark etmedim bile" dedi.

Trump ise esprili bir şekilde "X bunu yapabilir" diyerek Musk'a destek verdi.

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#Elon Musk#Morluk#Açıkladı

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