Gözü Şam’da: Smotrich’in ‘Büyük İsrail’ hayali

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İsrail’in Gazze Şeridi ve Batı Şeria başta olmak üzere Filistin toprakları üzerindeki genişlemeci politikası; askeri işgal ve yasa dışı yerleşimci terörü üzerinden devam ederken ülkenin Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’ten itiraf gibi açıklamalar geldi. Açık açık, ‘vadedilmiş topraklar’ argümanı üzerinden ‘Büyük İsrail’ hayalini dile getiren aşırı sağcı bakan Smotrich, “Ürdün, Lübnan, Mısır, Suriye, Irak ve Suudi Arabistan’ın bazı kısımlarını içeren bir Yahudi devleti istiyorum. Şam’a uzanmak kaderimizde yazılı” ifadesini kullandı.

GÖZÜNÜ ŞAM’A DİKTİ

Fransız TV kanalı Arte tarafından Jerome Sesquin’in yönetmenliğinde çekilen ve Başbakan Binyamin Netanyahu’nun hükümetindeki aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir ile Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’e odaklanan ‘Aşırıcılar İktidarda’ belgeseli İsrail siyasetinin radikal kanadın gözler önüne serdi. İki hafta önce Arte’de yayına giren 70 dakikalık belgesele demeç verenler arasında yer alan Bezalel Smotrich, ‘İsrail’in egemenliği denizde başlayıp nehirde bitiyor. Sonraki aşama Ürdün Nehri mi’ sorusuna da, “Ürdün, Lübnan, Mısır, Suriye, Irak ve Suudi Arabistan’ın bazı kısımlarını içeren bir Yahudi devleti istiyorum, yavaş yavaş. En büyük bilgelerimize göre İsrail’in, Kudüs’ün Şam’a kadar uzanması kaderinde var. Kudüs tek başına Şam’a kadar uzanır” diye yanıt veriyor.

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“FİLİSTİN HALKI YOK”

Smotrich, mart ayında Paris’te yaptığı bir konuşmada da Filistin diye bir halkın olmadığını ve bunu Beyaz Saray’ın da duyması gerektiğini dile getirmiş, Yahudi yerleşimcilerin 26 Şubat’ta toplu saldırılarına hedef olan Filistin beldesi Huvvara’nın yeryüzünden silinmesi gerektiğini öne sürmüştü. Türkiye’de gösterime kapalı olan videoda Smotrich, konuşmalarında Ürdün’ü de içine alan İsrail haritası kullanıyor.

BİRÇOK İŞARET VAR

İsrail, 1967’den bu yana askeri işgali altında bulunan Batı Şeria’daki Filistin toprakları da dahil olmak üzere Akdeniz’den Ürdün Nehri’ne kadar olan alanı kontrol ediyor. Tel Aviv yönetimi, bu tarihten bu yana Batı Şeria’daki Filistinlilerden gasp ettiği topraklarda yasadışı Yahudi yerleşim birimleri inşa ediyor. İsrail ordusundaki bazı askerler, üniformalarına taktıkları armalarla, Suriye ve Irak gibi Arap topraklarını da ele geçirme hayalini ortaya koyuyor. Son olarak Lübnan’a bir işgal harekâtı başlatan İsrail ordusu, önceki gün ele geçirdiği Maroun al-Ras köyünde bayrak dikmiş, görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.

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İsrail’in “Büyük İsrail” politikası, Yahudilerin kutsal kitabındaki “Vadedilmiş Topraklar” inancına ve tam sınırları belli olmamakla birlikte bugün Filistin, Suriye ve Ürdün topraklarına doğru genişlemeyi öngören hedefe dayanıyor.

KİMDİR... KİMDİR... UKRAYNALI BİR YAHUDİ

İsrail’de Başbakan Binyamin Netanyahu’nun 2022 sonunda işbaşına gelen koalisyon hükümetinde Maliye Bakanı olan Bezalel Smotrich, Dini Siyonizm Partisi lideri. Filistinlilere karşı ırkçı, ayrımcı söylemi ve Yahudi yerleşimcilere desteğiyle biliniyor. Soyadı, atalarının yaşadığını söylediği Ukrayna’nın Smotrych kasabasından geliyor. Ukraynalı büyükleri, İkinci Dünya Savaşı öncesi Filistin’e göç etmiş.

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HERZOG: TÜRKİYE’YE SALDIRMA PLANIMIZ YOK

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘İsrail’in Türkiye’ye saldırabileceğine’ dair sözlerine yanıt verdi. Kudüs’te katıldığı bir etkinlikte konuşan Herzog, İsrail’in Türkiye’ye yönelik bir planı olmadığını söyleyerek “Aksine biz Türkiye halkına büyük saygı duyuyoruz, onlar da İsrail halkına büyük saygı duyuyor. Halklar arasında uzun yıllara dayanan ilişkilerimiz var” diye konuştu. Herzog, İsrail’in askeri operasyonlarının amacının, Hz. İbrahim’in evlatlarının bölgede bir arada yaşaması ve barışa ulaşması olduğunu öne sürdü.