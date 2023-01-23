Putin ters köşe mi yapacak? Gözü Lviv’de

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Ukrayna’nın müttefiklerinin Almanya’daki Ramstein hava üssünde Ukrayna’ya yapılacak yeni silah yardımını görüşmesi sonrasında Rusya’nın savaşın yıldönümü 24 Şubat tarihini beklemeden önümüzdeki günlerde Ukrayna’ya yönelik “Büyük Stalingrad Harekâtı”nı başlatacağı öne sürüldü. Rusya lideri Vladimir Putin’in hedefi, Ukrayna’ya Batı’dan yapılan silah yardımı yollarını tamamen keserek Kiev yönetimini içten boğmak olarak gösterildi.

BATI’NIN DESTEK HATLARINI KESECEK

Rusya’nın Ukrayna üzerine yeniden tam güç saldırmaya hazırlandığını Putin’in eski danışmanlarından Andrey İlarionov dile getirdi. Gelecek günlerde Ukrayna’daki savaşın çok daha ciddi bir boyut kazanacağını iddia eden İlarionov, “Birinci yılını doldurmak üzere olan Ukrayna savaşı on binlerce can kaybına rağmen şimdiye kadar bölgesel ihtilaf özelliği taşıyordu. Çok yakında bu durum değişecek ve Putin Ukrayna’ya karşı yeniden topyekûn savaşla yürüyecek. Rusya ekonomisinin yıllarca sürecek uzun nefesli savaşa dayanamayacağının farkında olan Putin, Donbas ile sınırlı kalmayarak Ukrayna’yı doğrudan Batı sınırlarından vurarak ABD ve diğer Batılı ülkelerden yapılan askeri sevkıyatı kesmeye yönelecek” dedi.

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PLANI BİZZAT PUTİN HAZIRLIYOR

Putin’in büyük savaş planı üzerinde eylül ayından bu yana şahsen çalışmaya başladığını da söyleyen İlarionov, “Putin, eylül ayından beri Ukrayna’nın tamamını nasıl kontrol altına alırım planı yapıyor. 2021 yılında Rusya her an Ukrayna’ya saldırabilir diyen Amerikan istihbaratı ise şimdi susmayı tercih ediyor. Putin’in büyük bir savaş planladığını görmemeleri imkânsız. Geriye tek şık kalıyor. Batı, Rusya’nın saldırmasını ve ikinci yıkıcı karşı darbenin vurulmasını planlıyor olabilir” yorumu yaptı.

YENİ HAREKÂTIN DETAYLARI NELER

Putin’in eski danışmanı, “Putin’in hedefi Kiev, Donbas, Harkiv veya Zaporojye bölgeleri değil. Onun asıl hedefi Ukrayna’ya dıştan yapılan silah sevkıyat yollarını keserek ülkeyi tamamen Batı’dan koparmak. Bunun için büyük harekâtın başına geçtiğimiz günlerde Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov’u getirdi. Stalingrad Harekâtı üç cepheye ayrıldı. İlk batı cephesi komutanlığına General Oleg Sulyukov getirildi. Belarus üzerinden Ukrayna’ya girecek Sulyukov komutasındaki Rus birlikleri Lviv şehrine yönelecek. Bu bölge dıştan silah sevkıyatının ana güzergâhı. İkinci cephe Karadeniz bölgesiyle Kırım’dan açılacak. Bu ikinci cephenin komutanlığı General Aleskey Kim’e verildi.”

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SAVAŞ GEMİLERİ KARADENİZ’E AÇILDI

“Yeni yıldan hemen sonra Rusya’nın Novorosiysk limanından onlarca çıkarma gemisi ayrılarak açık denizde bekleyişe geçti. Burada hedef Romanya, Moldova, Ukrayna üçgenini çökertmek. Hatta Moldova’yı da işgal ederek batı istikametinde eski Sovyet sınırlarına dayanmak olacak. Üçüncü Donbas cephesi (Halep kasabı lakabıyla bilinen) General Sergey Surovikin’e verildi. Ona verilen görev Donbas savunmasını tamamen kırarak Zaporojye ve Harkiv istikametinde ilerlemek. Putin’in büyük savaşı başlatmak için 2022 yılında biriktirdiği 200 bin asker yerine şimdi elinde 600-700 bin askerlik kuvvet var. Bu kuvvetlerin Gerasimov koordinasyonunda yürümesi halinde Vladimir Putin, kısa sürede merkez Kiev’in dış dünya ile bağlantısını kesme planlarına ulaşabilir” diye konuştu.

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BİLGİ NOTU:

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- 24 Şubat 2022’de Rusya hem Donbas bölgesi ve güneyde saldırı başlatmış, hem de kuzeyde Belarus üzerinden Kiev’e yürümeye çalışmıştı. Ancak tankların balçığa gömülmesi ve lojistik sıkıntılar nedeniyle kuzeyden geri çekilmek zorunda kalmıştı.