'Gözlük kıran otu' kör edebilir

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Sosyal medyada gezinirken bir video dikkatimi çekti. Genç bir kadın göz numarasını düşürmek için gözüne ‘kırlangıç otu’ uygulatacağını söylüyor. Bir yaprağın suyu elle sıkılarak gözüne damlatılıyor ve sonradan iddiasına göre ölçüm yapılıyor ve numarasının düştüğü görülüyor. Yine iddiasına göre doktoru bu duruma çok şaşırıyor. Ancak Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tekin Yaşar, bu ölçümün bir kanıt olmadığını, ölçümlerin anlık olarak çeşitli etkenlerle değişebileceğini söylüyor.

‘GÖZÜ TAHRİŞ EDİYOR’

Prof. Dr. Tekin Yaşar, “Bu kadar gelişmiş çağda geleneksel tıbbı böyle kontrolsüz kullanmak faydadan çok zarar getirecektir. Göz gibi hassas bir yapıya en ufak bir şey değdirdiğinizde enfeksiyon kaparak gözünü kaybedebilirsiniz. Bu ota ‘gözlük kıran otu’ diyorlar. Gözlük bir hastalık sonucu kullanılmıyor. Bu nedenle bir ot ile tedavi edilmez. Gözlük ihtiyacı, gözlerdeki optik bir kusur nedeniyle ortaya çıkıyor. 40’lı yaşlarda ortaya çıkan yakını görme problemi optik kusur değil yaşlılık ile meydana gelen şeydir. Bunu düzeltecek ilaç söz konusu değil. Bu otun içindeki maddeler ağızdan alındığında karaciğeri zehirliyor, gözü tahriş ediyor ve öngörülemeyen pek çok yan etkiye yol açıyor. Halkımız böyle şeylere karşı uyanık olsun” uyarısında bulundu.