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'Gözlük kıran otu' kör edebilir

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#Gözlük Kıran Otu#Bitkisel Tedavi#Tekin Yaşar
Gözlük kıran otu kör edebilir
Buse ÖZEL
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2025 07:00

Masum gibi isimler konulan, ‘doğal’, ‘bitkisel tedavi’ denen ama çok zararlı olabilecek uygulamalara ne yazık ki bir yenisi eklendi. Türkiye’nin sadece belli bölgelerinde yetiştiği söylenen ve adına ‘gözlük kıran otu’ da denilen bir bitkinin yaprağı sıkılarak, suyu göze damlatılıyor. Bu işlemin sonucunda insanların gözündeki sorun ne olursa olsun, iyileştiği iddia ediliyor. Bunun için bir sürü insan bu bölgelere gidiyor ve bu işlemin gözlük numarasını düşürdüğü iddia ediliyor. Hatta öyle ki e-Ticaret sitelerinde gözlere şifa olduğu yazılı afişler ile bu otun ekstrakları satılıyor.

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Sosyal medyada gezinirken bir video dikkatimi çekti. Genç bir kadın göz numarasını düşürmek için gözüne ‘kırlangıç otu’ uygulatacağını söylüyor. Bir yaprağın suyu elle sıkılarak gözüne damlatılıyor ve sonradan iddiasına göre ölçüm yapılıyor ve numarasının düştüğü görülüyor. Yine iddiasına göre doktoru bu duruma çok şaşırıyor. Ancak Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tekin Yaşar, bu ölçümün bir kanıt olmadığını, ölçümlerin anlık olarak çeşitli etkenlerle değişebileceğini söylüyor.

‘GÖZÜ TAHRİŞ EDİYOR’

Prof. Dr. Tekin Yaşar, “Bu kadar gelişmiş çağda geleneksel tıbbı böyle kontrolsüz kullanmak faydadan çok zarar getirecektir. Göz gibi hassas bir yapıya en ufak bir şey değdirdiğinizde enfeksiyon kaparak gözünü kaybedebilirsiniz. Bu ota ‘gözlük kıran otu’ diyorlar. Gözlük bir hastalık sonucu kullanılmıyor. Bu nedenle bir ot ile tedavi edilmez. Gözlük ihtiyacı, gözlerdeki optik bir kusur nedeniyle ortaya çıkıyor. 40’lı yaşlarda ortaya çıkan yakını görme problemi optik kusur değil yaşlılık ile meydana gelen şeydir. Bunu düzeltecek ilaç söz konusu değil. Bu otun içindeki maddeler ağızdan alındığında karaciğeri zehirliyor, gözü tahriş ediyor ve öngörülemeyen pek çok yan etkiye yol açıyor. Halkımız böyle şeylere karşı uyanık olsun” uyarısında bulundu.

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#Gözlük Kıran Otu#Bitkisel Tedavi#Tekin Yaşar

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