Gözleri asitle kör edilecek

İşte Emine bu hale geldi

İran şeriat mahkemesi, evlenme tekliflerini reddeden kadının yüzüne asit atarak gözlerini kör etmek suçundan yargılanan adamın gözlerinin asitle kör edilmesine karar verdi.İtimad-i Milli gazetesinin haberinde, İran mahkemesinin söz konusu kararı, İslam hukukunda, "işlenen suça verilen adil karşılık" anlamına gelen "kısas" hükmü uyarınca aldığını duyurdu.Gazete, haberde ismi Mecid olarak geçen adamın, pek çok defa evlenme teklif ettiği, ismi Emine olarak açıklanan kadının teklifini her seferinde reddetmesi üzerine, 2004 yılında kadının işinden ayrıldığı sırada yüzüne asit attığını yazdı.Haberde, Emine'nin asitten dolayı bozulan yüzünü ameliyat ettirmek üzere İspanya'ya gittiği, ancak tüm çabalara karşın gözlerinin kurtarılamadığı belirtildi. Kör olan Emine'nin İspanya dönüşünde Mecid hakkında kısas davası açtığını kaydeden gazete, Emine'nin "yüzüme asit atıldığından beri kendimi sürekli tehlikedeymişim gibi hissediyorum" şeklindeki sözlerine yer verdi. Emine gazeteye yaptığı açıklamada, Mecid'in daha önce de kendisini ölümle tehdit ettiğini belirtti.Gazete, yaptığından pişman olmadığını söyleyen Mecid'in, "Sonsuza dek benim olması için yüzüne asit attım... Asidin yüzünde böyle bir etkisinin olacağını bilmiyordum" dediğini yazdı.Haberde, yargıçların kısas hükmü uyarınca Mecid'in gözünün asitle kör edilmesine ve Emine'ye tazminat ödemesine oy birliğiyle karar verdiği belirtildi, ancak cezanın ne zaman uygulanacağı konusuna değinilmedi.