Gözleri asitle kör edilecek

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Gaziantep FK - Kasımpaşa maçında Halis Özkahya ve ekibinden tarihi hataGaziantep FK - Kasımpaşa maçında Halis Özkahya ve ekibinden tarihi hata! #Süper Lig
Macronun en yakınındaki isimdi... Hapis cezasıMacron'un en yakınındaki isimdi... Hapis cezası!#Macron
Türk futbolu nefes aldı İşler değişti, yeni sıralama...Türk futbolu nefes aldı! İşler değişti, yeni sıralama...#Ülkeler Sıralaması
İYİ Partili Türkkana sert tepki: Bu asla affedilmeyecek bir çirkinliktirİYİ Partili Türkkan'a sert tepki: Bu asla affedilmeyecek bir çirkinliktir#Ömer Çelik
Bakan Kocadan flaş aşı uyarısı: Ertelemeye gelmezBakan Koca'dan flaş aşı uyarısı: Ertelemeye gelmez#Koronavirüs
Erdoğan ailelere seslendi: İnternet ve sosyal medya bağımlılığı uyarısıErdoğan ailelere seslendi: İnternet ve sosyal medya bağımlılığı uyarısı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme Suçu kardeşine attıÇiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme! Suçu kardeşine attı#Fatih Aydın
İki rekor birden Borsa tarih yazmaya devam ediyorİki rekor birden! Borsa tarih yazmaya devam ediyor#Borsa
AK Parti ve CHPli isimlerden renkli görüntüler: Esnaf ziyaretinde karşılaştılarAK Parti ve CHP'li isimlerden renkli görüntüler: Esnaf ziyaretinde karşılaştılar#AK Parti
Milli Takım kadrosu açıklandı Genç yıldız ilk kez çağrıldı, Yusuf Yazıcı ise...Milli Takım kadrosu açıklandı! Genç yıldız ilk kez çağrıldı, Yusuf Yazıcı ise...#A Milli Takım
Osmanbey’deki döviz vurgununda ceza yağdıOsmanbey’deki döviz vurgununda ceza yağdı!#Osmanbey
WhatsApptan flaş yenilik 4 yeni özelliği aynı anda duyurduWhatsApp'tan flaş yenilik! 4 yeni özelliği aynı anda duyurdu#Whatsapp
40 pası benden aldın hala konuşuyorsun..'40 pası benden aldın hala konuşuyorsun!..'#Ceyhun Eriş
Eski sevgilinin uygunsuz sözleri kızdırdı: Oğlumu odasından çıkartıp hizmetliler bölümüne yerleştirdiEski sevgilinin 'uygunsuz' sözleri kızdırdı: Oğlumu odasından çıkartıp hizmetliler bölümüne yerleştirdi #Nicole Coste
Her gün yanından geçiyor ama... İstanbullu varlığından habersiz: Mermerleri bile İtalyadan getirildiHer gün yanından geçiyor ama... İstanbullu varlığından habersiz: Mermerleri bile İtalya'dan getirildi#Abraham Salomon Kamondo
HABERLERDünya Haberleri

Gözleri asitle kör edilecek

Gözleri asitle kör edilecek

Karısı olmasını istediği kıza yaptıkları insanların kanını dondurdu. Şimdi o, korkunç cezayı bekliyor.

İran şeriat mahkemesi, evlenme tekliflerini reddeden kadının yüzüne asit atarak gözlerini kör etmek suçundan yargılanan adamın gözlerinin asitle kör edilmesine karar verdi.

Şeriat mahkemesi "kısas" hükmünü uyguladı

İtimad-i Milli gazetesinin haberinde, İran mahkemesinin söz konusu kararı, İslam hukukunda, "işlenen suça verilen adil karşılık" anlamına gelen "kısas" hükmü uyarınca aldığını duyurdu.

Evlenme teklifi reddedildi, kızın yüzüne asit attı

Gazete, haberde ismi Mecid olarak geçen adamın, pek çok defa evlenme teklif ettiği, ismi Emine olarak açıklanan kadının teklifini her seferinde reddetmesi üzerine, 2004 yılında kadının işinden ayrıldığı sırada yüzüne asit attığını yazdı.

http://dosyalar.hurriyet.com.tr/haber_resim/topluu_idam.gifEmine yüzünden ameliyat oldu ama gözlerini kurtaramadı

Haberde, Emine'nin asitten dolayı bozulan yüzünü ameliyat ettirmek üzere İspanya'ya gittiği, ancak tüm çabalara karşın gözlerinin kurtarılamadığı belirtildi. Kör olan Emine'nin İspanya dönüşünde Mecid hakkında kısas davası açtığını kaydeden gazete, Emine'nin "yüzüme asit atıldığından beri kendimi sürekli tehlikedeymişim gibi hissediyorum" şeklindeki sözlerine yer verdi. Emine gazeteye yaptığı açıklamada, Mecid'in daha önce de kendisini ölümle tehdit ettiğini belirtti.

Neden asit attığını nasıl açıkladı

Gazete, yaptığından pişman olmadığını söyleyen Mecid'in, "Sonsuza dek benim olması için yüzüne asit attım... Asidin yüzünde böyle bir etkisinin olacağını bilmiyordum" dediğini yazdı.
Gözleri asitle kör edilecek

İşte Emine bu hale geldi



Haberde, yargıçların kısas hükmü uyarınca Mecid'in gözünün asitle kör edilmesine ve Emine'ye tazminat ödemesine oy birliğiyle karar verdiği belirtildi, ancak cezanın ne zaman uygulanacağı konusuna değinilmedi.
Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!

Alec Baldwine bir kötü haber daha... Ve ilk adım atıldı

Alec Baldwin'e bir kötü haber daha... Ve ilk adım atıldı!

#Alec Baldwin
Midilli kâbusu Yunan gazeteci mülteci dramını ifşa etti

Midilli kâbusu! Yunan gazeteci mülteci dramını ifşa etti

#Yunanistan
Alec Baldwin olayında flaş gelişme... Korkunç gerçek gün yüzüne çıktı

Alec Baldwin olayında flaş gelişme... Korkunç gerçek gün yüzüne çıktı

#Alec Baldwin