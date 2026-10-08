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Gözler yaşını ele veriyor

Güncelleme Tarihi:

#GÖZ#Retina#YAŞ
Gözler yaşını ele veriyor
Oluşturulma Tarihi: Ekim 08, 2026 07:00

Güney Koreli biliminsanlarının geliştirdiği yapay zekâ modeli, retina görüntülerinden kişinin yaşını yaklaşık 2.5-2.7 yıllık hata payıyla tahmin etti. GeroScience dergisinde yayımlanan araştırmada 7 bin 535 kişiden alınan 29 bin 530 retina görüntüsü modelin geliştirilmesinde kullanılırken, sistem 7 bin 416 farklı kişiye ait görüntülerle test edildi.

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Araştırmacılar, tahmin edilen yaş ile kişinin gerçek yaşı arasındaki farkın bazı sağlık sorunları ve yaşam tarzı faktörleriyle bağlantılı olduğunu belirledi. Diyabeti olan kişilerde retina yaşının gerçek yaştan ortalama 2.52 yıl daha yüksek olduğu görülürken, aktif sigara içenlerde bu fark 0.50 yıl olarak hesaplandı. Makula dejenerasyonu ve katarakt da daha yüksek retina yaş farkıyla ilişkilendirildi.

RETİNA YAŞLANMASI

Biliminsanları, sonuçların bu hastalıkların retina yaşlanmasına doğrudan neden olduğunu göstermediğini vurguladı. Özellikle kataraktın görüntü kalitesini etkileyerek sonuçları değiştirmiş olabileceği belirtildi. Araştırmacılara göre yöntem, gelecekte yaşlanma ve sağlık risklerinin değerlendirilmesinde hızlı ve girişimsel olmayan bir araç olarak kullanılabilir. Ancak bunun henüz kişinin ‘biyolojik yaşını’ kesin olarak ölçen bir test olmadığı, yöntemin güvenilirliğini ortaya koymak için daha uzun süreli çalışmalara ihtiyaç bulunduğu ifade edildi.

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#GÖZ#Retina#YAŞ

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