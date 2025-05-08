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Gözler Vatikan'da: Siyah duman yükseldi

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#Vatikan#Papa#Seçim
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 08, 2025 10:59

Katolik Kilisesi'nin yeni papasını belirlemek üzere dün ilk turu yapılan ve bir sonuç çıkmayan seçimin ikinci günündeki oylamalar gerçekleşti. Oylamanın sonucunda Vatikan'daki Sistine Şapeli'nin bacasından siyah duman çıktı.

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Katoliklerin son ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un 21 Nisan'da hayatını kaybetmesinin ardından dünya genelinde 1,4 milyar mensubu olan Katolik Kilisesi'nin 267'nci Papası'nı belirleyecek seçim sürecinde ikinci güne girildi.

Katolik Kilisesi'nin yaşı 80'in altındaki 133 kardinali, yerel saatle 09.15'te (TSİ 10.15) Sistine Şapeli'ne girerek, seçim için dış dünyayla bağlarını kesti.

Kardinaller, Papa seçilene dek sabah 2, öğleden sonra da 2 olmak üzere bugün toplam 4 oylama yapacak.

Gözler Vatikanda: Siyah duman yükseldi

Oylama turlarından birinde, yeni papanın seçilmesi halinde Sistine Şapeli'nin bacasından beyaz duman yükselecek ve bunu takip eden 1 saat içinde yeni papa, Aziz Petrus Bazilikası'nın büyük locasından dünyaya takdim edilecek.

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SİYAH DUMAN YÜKSELDİ

Vatikan'da düzenlenen oylamanın ardından Sistine Şapeli'nin bacasından siyah duman yükseldi.

Gözler Vatikanda: Siyah duman yükseldi

Kardinaller, oylamanın 2. gününde de yeni Papa'yı belirleyememiş oldu.

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#Vatikan#Papa#Seçim

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