'Gözler Ukrayna'ya çevrilmişken Putin Almanya zaferini kutlayacak' Berlin'de 'siyasi depreme' yol açabilecek hafta sonu...

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Almanya’da 1 Eylül’de Saksonya ve Thüringen, 22 Eylül’de ise Brandenburg eyaletlerinde yapılacak seçimler önümüzdeki yıl düzenlenecek genel seçimler öncesi 'kritik bir eşik' olarak değerlendiriliyor.

ABD merkezli yayın kuruluşu Politico, Almanya'nın doğusunda yer alan üç eyalette yapılacak bölgesel seçimlerde Rus dostu partilerin önemli kazanımlar elde etmeye hazırlandığını yazdı ve bu durumun ülkede siyasi bir deprem yaratabileceğini öne sürdü....



Almanya'da yıllardır Rusya yanlısı bir siyaset izleyen aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisi, her üç eyalette de seçimlerden birinci olarak çıkma potansiyeline sahip, yeni kurulan Sahra Wagenknecht İttifakı (BSW) partisi ise yükselişte. İki partinin başarısı Moskova'nın Soğuk Savaş döneminde on yıllarca hâkim olduğu eski Doğu Almanya'da yeniden güçlü bir etki kurma ihtimaline işaret ediyor.

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SONUÇ KOALİSYONU TEMELİNDEN SARSAR

Seçim tahminlerinin sandıkta gerçeğe dönüşmesi Almanya genelinde derin bir kaygıya neden olabilir. Politico'ya göre seçimi aşırı uç partilerin kazanması hem siyaset kurumunun ülkenin Doğu-Batı ayrımını onarma çabalarının ne derece başarısız olduğunu ortaya koyacak hem de Berlin'in zaten sallantıda olan üçlü koalisyonunu temelinden sarsacak.



Analistler Rus yanlısı partilerin zaferinin Putin için de 'kişisel bir zafer' anlamına geleceğini düşünüyor: Rusya Devlet Başkanı Putin 1980'lerde Dresden'de KGB casusu olarak çalışmış ve bu deneyim nedeni ile Almanya'ya özel bir ilgili olduğu düşünülüyor. Hatta bir biyografi yazarı bir keresinde onu “Kremlin'deki Alman” olarak adlandırmıştı.

ANKETLER OLAĞANÜSTÜ BİR DÜŞÜŞE İŞARET EDİYOR

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Son anketlere göre, siyasi yelpazenin en sağında ve en solunda yer alan Moskova dostu partilerin oyların en az yüzde 50'sini alması bekleniyor. Thüringen'de bu oranın yüzde 65'e kadar çıkması muhtemel.

Yine anketlere göre, Almanya'nın iktidar ortakları Sosyal Demokratlar (SPD), Yeşiller ve Hür Demokratlar'ın (FDP) Saksonya ve Thüringen'de yaklaşık yüzde 12, Brandenburg'da ise yüzde 27'lik bir oy alması bekleniyor. Almanya'nın en büyük merkez gücü olan muhafazakar Hıristiyan Demokratlar (CDU) dahil edildiğinde bile partilerin toplam oy oranı yüzde 50'yi geçmiyor.

Bu yeniden birleşmeden bu yana Doğu Almanya'nın siyasi hayatını şekillendiren partiler için olağanüstü bir düşüş.



YILLARDIR DEVAM EDEN BATI KARŞITI PROPAGANDA

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Politico'ya göre yeniden birleşme eski Doğu Almanya'nın ekonomisini temelden dönüştürmüş ve yaşam standartlarını komünizm döneminde erişilemeyen bir seviyeye yükseltmiş olsa da bölgede yıllardır devam eden bir 'Batı karşıtı propaganda' var ve Rus anlatıları hala oldukça etkili.

Doğu'daki Almanların çoğu Moskova Washington'dan daha kötü değil. Almanya’da Sol Parti’den ayrılarak Sahra Wagenknecht İttifakı (BSW) partisini kuran Sahra Wagenknecht on dönemde ABD'ye sert eleştiriler yöneltirken, AfD'nin birçok üst düzey ismi Putin rejimine olan yakınlıklarını gizlemiyor.



Björn Höcke/AP

PUTİN ZİYARETE GİDER Mİ?

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AfD'nin Thüringen'deki lideri Björn Höcke, Almanya Başbakanı olması halinde ilk ziyaretini Moskova'ya yapacağını söylemişti. Politico'ya göre bu uzak bir ihtimal olsa da gerçekleşmesi durumunda ilk ziyareti Putin'in yapması daha olası.

Moskova ve Berlin arasındaki ilişkiler bozulmadan önce Putin, Almanya'yı sık sık ziyaret ediyordu. Hatta 2009 sırasında yaptığı son ziyarette “Dürüst olacağım, Dresden'e özel bir duyguyla geliyorum” demişti.

Sandıkların açılması için geri sayım başlayınca, 3 eyaletteki kritik seçimler sadece Almanya'nın değil uluslararası basının da gündemine girdi.



Euronews'de yer alan habere göre, Almanya güvenlik servisi Thüringen AfD'yi aşırı sağcı bir parti olarak tanımlarken parti birçok kişi tarafından bir 'tehdit' olarak görülüyor. AfD lideri Björn Höcke, yasaklı Nazi sloganı 'Alles für Deutschland'ı (Her şey Almanya için) kullandığı için iki kez hüküm giydi.

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Partinin güncel seçim bildirgesinde yer alan 'Alles für Thüringen' (Her şey Thüringen için) sloganı ise pek çok kişi arasında endişe dalgasına yol açtı.



ABD'li New York Times gazetesi ise 'Alman Siyasetini Doğu'dan Sarsan Kadın' başlıklı analizinde BSW'nin 55 yaşındaki lideri Sahra Wagenknecht'a dikkat çekti. Wagenknecht'ın eski düzenin çöküşünden faydalandığını öne süren NYT, Alman liderin gücünün sol görüşlü olmasına rağmen AfD ile aynı görüşleri paylaşmasından kaynaklandığını iddia ediyor.



Bu görüşler arasında göçün ciddi şekilde azaltılması ve Ukrayna'ya yapılan yardımların sonlandırılması yer alıyor. Wagenknecht AfD'nin aksine Avrupa Birliği ve NATO'dan ayrılmayı reddediyor, bu nedenle de hükümetlerine öfkeli, göçten rahatsız, Rusya ile savaştan endişe duyan kesim tarafından 'güvenilir' biri olarak görülüyor.

Wagenknecht Putin'in NATO'nun genişlemesini reddetmekte haklı olduğunu düşünüyor; çünkü bu genişlemenin "barışı sağlamadığı, aksine çatışmayı artırdığını" söylüyor.