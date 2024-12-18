Gözler Fırat’ın doğusunda! SMO, Ayn el Arab'a harekat hazırlığında

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Suriye’de 61 yıllık kanlı Esad rejiminin yıkılmasının sonrasında Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu’nun ülkenin kuzeyinde yürüttüğü terör operasyonları sürüyor. Daha önce terör örgütü PKK’nın Suriye kolu YPG’nin kontrol ettiği Fırat Nehri’nin batısındaki Tel Rıfat ve Menbiç’i kurtaran SMO, bu kez gözünü Fırat nehrinin doğusuna dikti. Ayn el Arab (Kobani) ve Rakka’yı terörden arındırmayı hedeflediği belirtilen harekatın kısa süre içinde başlaması bekleniyor.



DÜNYA YAKINDAN İZLİYOR



SMO’nun harekât hazırlıkları yabancı basının da dikkatini çekmiş durumda. SMO ve muhaliflere yakın Arap aşiretlerinin YPG’nin kontrol ettiği birçok bölgede hakimiyet sağladığını belirten Amerikalı New York Times gazetesi, bir sonraki durağın, Türkiye sınırındaki Ayn el Arab (Kobani) kenti olabileceğini belirtti. ABD’li bir diğer gazete Wall Street Journal (WSJ) da üst düzey ABD’li yetkililere dayandırdığı haberinde Türkiye’nin Suriye’ye yeni sınır ötesi operasyonu an meselesi olabileceğini bildirdi. Haberde, Türk ve Suriye Milli Ordusu’nın sınıra yığınak yaptığı ve Ankara’nın kapsamlı bir harekâta hazırlandığı iddia edildi. Bölgedeki hareketliliğin 2019’daki Barış Pınarı Harekâtı öncesine benzediği öne sürüldü. Ayn el Arab’daki sivillerin de ülkenin farklı yerlerine kaçtığı da iddialar arasında. Harekât ile SMO kontrolündeki Menbiç ve Tel Abyad arasında kalan Ayn el Arab’daki terör bölgesinde de hakimiyetin sağlanması hedefleniyor.





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TRUMP’A MEKTUP YAZDILAR

WSJ’nin haberinde PYD/YPG terör örgütünün siyasi elebaşlarından Ilham Ahmed, ABD Başkanı seçilen Donald Trump’a mektup yazdığı ve Türkiye’ye baskı yapılmasını istediği de öne sürüldü. Ahmed’in mektubunda “Türkiye’nin hedefi bizim topraklarımızı siz göreve gelmeden fiilen kontrol altına almak. Sizin elinizde bu felaketi engelleyecek gücün olduğunu düşünüyoruz, Cumhurbaşkanı Erdoğan sizi daha önce de dinledi ve çağrınıza yine uyacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandığı belirtildi.

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ARAP AŞİRETLERE ÇAĞRI

Fırat’ın doğusunda konuşlu Rus askeri birliklerinin bölgeden ayrılışı da sürüyor. Kamışlı’daki Rus askeri araçlarının Ayn İsa, Hazima ve Rakka üzerinden Tabka yolu aracılığıyla bölgeden çekildiği görüntülendi. Öte yandan Rakka kentindeki Arap aşiretleri, 2017’den bu yana terör örgütünün işgali altında bulunan topraklarını geri alma sözü verdi. Tel Abyad Aşiret ve Kabile Konseyi Başkanı Ebu Uday Jerbo, Rakka sakinlerini, özellikle teröristlerle bağlantılı olanları, gruptan ayrılmaya ve bölgede birliği ve barışı yeniden sağlama çabalarına katılmaya çağırdı. 2014’de Ayn el Arab, terör örgütü DEAŞ tarafından işgal edildikten sonra Batı’nın yardımıyla DEAŞ’ı bölgeden çıkarmada etkili olan PKK/YPG daha sonra SDG adı altında ABD’nin bölgedeki milis gücü haline gelmişti.

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ABD: YGP MESELESİ ZOR BİR KONU

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile görüşmelerde en büyük başlıklardan birinin terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı YPG meselesi olduğunu belirtti. ABD Dışişleri Sözcüsü Matthew Miller, basın brifinginde “Bu konu, Türk muhataplarımızla çalışmaya devam ettiğimiz son derece zor bir konu. Bu başlık, Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Türk muhatapları arasındaki görüşmelerin büyük bir bölümünü oluşturdu” dedi. Miller, Türkiye’nin ABD’nin de terör örgütü olarak tanımladığı bir terör örgütüne, yani PKK’ya karşı meşru harekete geçme hakkı olduğunu belirtti.

ANKARA’NIN ENDİŞELERİ MEŞRU

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby de Türkiye’nin Suriye sınırında (PKK/YPG kaynaklı) “meşru terör tehdidi endişesini anladıklarını” söyledi. Kirby, Blinken’ın Türkiye ziyaretinde “Suriye ile ilgili tüm konuları ele aldığını” belirterek “Türkiye’nin meşru endişeleri var. Suriye sınırında bir terör tehdidi var ve Türk vatandaşları oradaki terörist faaliyetlerin kurbanı oldular, bu tehditten endişe duydukları için Türkleri suçlayamazsınız” diye konuştu.