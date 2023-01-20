Gözler bugün Ramstein’da... Kıran kırana tank pazarlığı

Haberin Devamı

Ukrayna’da hesapları şu ana kadar pek tutmayan Rusya’nın yeni ve kapsamlı bir saldırıya hazırlandığı görüşünün genel kabul gördüğü bir ortamda Kiev’in ana muharebe tankı talebinin karşılanması için kıran kırana bir pazarlık söz konusu. Türkiye’yi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın temsil edeceği, 50 civarında savunma bakanını bir araya getirecek olan ve “tank zirvesi” halini almasına kesin gözüyle bakılan, “Ukrayna’ya Yönelik Savunma ve Güvenlik İstişare Grup Toplantısı” kilit önemde. Almanya’daki Ramstein Hava Üssü’nde yapılacak toplantının başarısı büyük ölçüde Alman yapımı Leopard 2 tankları konusunda belirlenecek yaklaşıma endeksli olacak. Washington ile Berlin arasındaki pazarlıklar son dakikaya kadar sürerken üzerindeki baskı iyice artan Almanya, ilk adımı ABD’nin atmasını istiyor.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Washington görüşmesinin şifreleri Haberi görüntüle

Üst düzey Alman yetkililer önceki gün yaptıkları açıklamada, ABD’nin Amerikan yapımı Abrams tanklarını Ukrayna’ya göndermeyi kabul etmemesi halinde Almanya’nın kendi envanterinden Leopard 2 göndermesinin ya da diğer ülkelerin göndermesine izin verilmesinin söz konusu olmayacağını söylediler. Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un da bu görüşü ABD Başkanı Joe Biden ve Davos’taki Amerikan parlamenterlere ilettiği belirtiliyor. ABD’nin, Stryker ve Bradley zırhlı araçlarının önemli yer tutacağı 2 milyar dolarlık askeri yardım paketine Abrams tanklarının dahil edilmesi ihtimali ise oldukça düşük.

ALTERNATİF YOK MU

Ukrayna’nın ana muharebe tankı talebine ilk olumlu yanıt veren, bu ülkeye 14 Challenger 2 gönderme kararı alan İngiltere oldu. ABD’nin Abrams tankları da önemli aktör olabilir ama Amerikan yönetimi, maliyeti çok yüksek, bakımı karmaşık, eğitimi zor olan bu tankların Ukrayna’nın hedeflerine uygun olmadığı görüşünde. Fransz Leclerc ve İtalyan Ariete tankları da katkı sağlayabilecek unsurlar. Leopard 2 tanklarına odaklanılmasının ana nedeni ise ihtiyacı en hızlı şekilde karşılayabilecek, en erişilebilir ve en kullanışlı unsur olması.

Gözden Kaçmasın AK Parti’nin seçim stratejisi Haberi görüntüle

Ukrayna, İngiltere’nin Challenger 2 gönderme kararını “cesur ve tam zamanında” olarak niteleyip memnuniyetini belirtse de asıl beklentisinin Leopard 2 olduğunu saklamıyor. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba ve Savunma Bakanı Oleksi Reznikov yaptıkları ortak açıklamada, Leopard 2’leri kullanan ve Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 13 ülkeleye “tank koalisyonu” oluşturulması çağrısı yaptı.

Haberin Devamı

TANKLAR NEDEN ÖNEMLİ

Moskova’nın, şu ana kadar yaşanan başarısızlıkları telafi etme amaçlı kapsamlı bir saldırı hazırlığı içinde olduğu görüşü hâkim. Ukrayna ise Rus güçlerine karşı direnme ve mevzi çatışmalarının ardından Moskova’nın savaşı yoğunlaştırmasına izin vermeden avantaj elde etmek istiyor. Kaybedilen toprakların geri alınması da Kiev’in nihai hedefleri arasında. Böyle bir tabloda, hareket kabiliyeti, koruma ve ateş gücünü bir araya getiren tankların önemi bir kat daha artıyor.

ZELENSKİ: ‘PUTİN’İN VARLIĞINDAN EMİN DEĞİLİM’

İSVİÇRE’de düzenlenen Davos Ekonomik Forumu Zirvesi’ne videokonferans yöntemiyle katılan Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, Rusya’da muhatap bulamadığını söyleyerek, “Putin gerçekten var mı yok mu emin değilim” dedi. Zelenski, “Rusya’da kiminle görüşmem gerektiğini bilmiyorum. Zaman zaman tuhaf biçimde ortaya çıkan, Rusya Başkanı olduğu söylenen Vladimir Putin gerçekten var mı yok mu belli değil. Hayatta olduğunun kanıtı olarak sergilenen görüntüler hologramlara benziyor. Dolayısıyla hayatta olup olmadığından dahi emin değilim. Rusya’da savaşla ilgili kararların kimin tarafından alındığını bilmiyorum” diye konuştu. (Nerdun HACIOĞLU)