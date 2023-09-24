Gözler bu tarihe kilitlendi...Aliyev ve Paşinyan arasında kritik görüşme

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AFP haber ajansı Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın 5 Ekim'de İspanya'nın Granada kentindedüzenlenecek Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesi kapsamında bir araya geleceğini duyurdu.

İki lider arasında yapılacak görüşmenin daha önceden ayarlandığına dikkat çeken Ermenistan güvenlik konseyi toplantıya Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve AB başkanı Charles Michel'in de katılacağını duyurdu.

YABANCI ASKERLERDEN ŞUŞA'YA ZİYARET

Öte yandan Azerbaycan’da akredite olan yabancı ülkelerin askeri ataşeleri, Şuşa kentinde Ermeni birliklerin terk ettiği üssü ziyaret etti. Burada ele geçirilen askeri ekipmanlar ve mühimmat ataşelere gösterildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Ülkemizde akredite olan yabancı ülkelerin askeri ataşeleri, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin Karabağ bölgesinde gerçekleştirdiği yerel terörle mücadele önlemlerinin ardından ilk ziyaretlerini Şuşa şehrine gerçekleştirdi. Askeri ataşeler, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri’nin Şuşa bölgesindeki terk edilmiş üssünde incelemelerde bulundu. Savunma Bakanlığı'nın üst düzey yetkilileri, terörle mücadele önlemlerinin ardından el konulan askeri teçhizat, askeri ekipman ve mühimmat hakkında heyete bilgi verdi” denildi.

