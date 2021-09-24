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Gözaltındaki eski Katalon lider Puigdemont, serbest bırakıldı

#Puigdemont#Katalon#İspanya
Gözaltındaki eski Katalon lider Puigdemont, serbest bırakıldı

İtalya'nın Sassari Temyiz Mahkemesi, dün akşam gözaltına alınan Avrupa Parlamentosu Milletvekili (AP) ve eski Katalonya özerk hükümeti başkanı Carles Puigdemont'un serbest bırakılmasına karar verdi.

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AA- İspanya Yüksek Mahkemesinin çıkardığı arama ve tutuklama emri nedeniyle dün akşam Alghero kenti havaalanında İtalyan sınır polisi tarafından gözaltına alınan Puigdemont, mahkemenin kararını açıklamasıyla yaklaşık 20 saat gözaltında kaldıktan sonra serbest bırakıldı.

Puigdemont, Sassari kentindeki cezaevinden çıkışta yaptığı açıklamada, "Bu yeni bir yargı zaferidir. İspanya kendini komik duruma düşürmede hiçbir fırsatı kaçırmıyor." dedi.

Puigdemont'un avukatlarından Agostinangelo Marras da basına yaptığı açıklamada, Sassari Temyiz Mahkemesinde video konferans yöntemiyle hakim karşısına çıkan Puigdemont hakkında hiçbir ihtiyati tedbir kararı olmadığını belirtti.

İspanya Yüksek Mahkemesinin Puigdemont'un iadesiyle ilgili talebinin ise İtalyan mahkemesinde 4 Ekim'de görüşüleceği bildirildi.

Puigdemont'u cezaevi çıkışında karşılayan Katalonya özerk yönetim parlamentosu başkanı Laura Borras, Puigdemont'un Sardunya adasına geliş sebebi olan toplantı programına devam edeceğini söyledi.

PUİGDEMONT İLE İLGİLİ SÜREÇ

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AP milletvekilliği dokunulmazlığı geçen mayıs ayında askıya alınan Puigdemont, bir toplantı için gittiği Sardunya'nın Alghero kenti havaalanından dün akşam giriş yaptığı sırada İspanya Yüksek Mahkemesinin hakkındaki arama ve tutuklama emri gerekçe gösterilerek İtalyan sınır polisi tarafından gözaltına alınmıştı.

Puigdemont'un durumuyla ilgili "yargı karmaşası" yaşanırken, Katalan siyasetçinin dokunulmazlık hakkını geri almak için Avrupa Adalet Divanına yaptığı başvuru halen sonuçlanmadı.

Avrupa Adalet Divanı, Puigdemont'un dokunulmazlığına ilişkin ihtiyati tedbir taleplerini reddetmesine rağmen, muhtemel bir tutuklanma durumunda ihtiyati tedbirler için yeni talep getirebileceği yönünde görüş açıklamıştı.

Puigdemont'un iadesini isteyen İspanya Yüksek Mahkemesi, Katalan siyasetçiyi, Katalonya'da 1 Ekim 2017'de yapılan yasa dışı bağımsızlık referandumundan dolayı "kanunun uygulanmasına engel olmak", "devlet kurumlarına itaatsizlik" ve "kamu malını kötüye kullanmak" ile suçluyor.

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#Puigdemont#Katalon#İspanya