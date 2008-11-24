Göz yaşartıcı gaz göstericiyi öldürdü

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Mısır'ın Asvan kentinde bir seyyar satıcının polis tarafından öldürülmesinin ardından çıkan olaylarda göz yaşartıcı gaz soluyan bir kişi hastanede hayatını kaybetti.

İsminin açıklanmasını istemeyen güvenlik kaynakları, Asvan'da polisin 2 bin göstericiyi dağıtmak için kullandığı göz yaşartıcı gazdan zehirlenen 59 yaşındaki Yahya El Mağribi'nin bugün hastanede hayatını kaybettiğini belirttiler.



Asvan kentinde, bir uyuşturucu satıcısını hedef alan polislerin öldürdüğü 40 yaşındaki kanatlı hayvan satıcısı Vahab Abdülrezzak'ın cenazesinin bulunduğu hastaneye yüzlerce kişi taşlarla saldırmıştı.



Mısır İçişleri Bakanlığı yetkilileri, uyuşturucu kaçakçısına yataklık eden Abdülrezzak'ın, evini kuşatma altına alan polise ateş açtığını belirtirken, görgü tanıkları bunu yalanlayarak, uyuşturucu kaçakçısını takip eden güvenlik güçlerinin seyyar satıcının evine yanlışlıkla girdiklerini ifade ettiler.