×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Göz naklinde büyük umut

Güncelleme Tarihi:

#Göz Nakli#Aaron James#Vaidehi Dedania
Göz naklinde büyük umut
Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2024 07:00

Geçen yıl dünyada ilk tam göz ve sol yüz nakli yapılan kişinin iyileşme sürecinde ciddi ilerleme kaydedildiği açıklandı. Uzmanlar, görme yetisinin zamanla kazanılabileceğini düşünüyor.

Haberin Devamı

Dünyada ilk tam göz nakli yapılan emekli askerin, bir yıl sonra iyileşme kaydetmesi bu alanda çalışan doktorlara umut verdi. 46 yaşındaki Aaron James, 2021’de yüksek gerilim hattı bakımı yaparken bir kaza geçirmiş ve yüzünün büyük bölümünü kaybetmişti. James, çok az kişiye yapılan kısmi yüz nakli ameliyatı olmuştu. New York Üniversitesi’ne bağlı Langone Health Tıp Merkezi’ndeki araştırmacılar, nakil yapılan gözün normal basıncı ve kan akışını koruduğunu söylüyor. Göz doktoru Vaidehi Dedania, “Operasyon sonrası elde ettiğimiz sonuçlar olağanüstü. Bu sonuçlar, kritik duyu organlarına yönelik nakillerin araştırılmasına ilham olabilir” dedi. Nakil sonrası süreci araştırma olarak yayınlayan uzmanlar, retinanın ışığa verdiği elektriksel tepkiyi ölçen elektroretinografi testini James’e uyguladı. Bu test, donör gözdeki ışığa duyarlı sinir hücrelerinin, nakilden canlı çıktığını gösterdi. Araştırmaya katılan ekip, bu sonuçların ileride göz nakliyle görme duyusunun geri kazandırılabilmesi konusunda umut verdiğini söylüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Göz Nakli#Aaron James#Vaidehi Dedania

BAKMADAN GEÇME!