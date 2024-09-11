Göz naklinde büyük umut

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Dünyada ilk tam göz nakli yapılan emekli askerin, bir yıl sonra iyileşme kaydetmesi bu alanda çalışan doktorlara umut verdi. 46 yaşındaki Aaron James, 2021’de yüksek gerilim hattı bakımı yaparken bir kaza geçirmiş ve yüzünün büyük bölümünü kaybetmişti. James, çok az kişiye yapılan kısmi yüz nakli ameliyatı olmuştu. New York Üniversitesi’ne bağlı Langone Health Tıp Merkezi’ndeki araştırmacılar, nakil yapılan gözün normal basıncı ve kan akışını koruduğunu söylüyor. Göz doktoru Vaidehi Dedania, “Operasyon sonrası elde ettiğimiz sonuçlar olağanüstü. Bu sonuçlar, kritik duyu organlarına yönelik nakillerin araştırılmasına ilham olabilir” dedi. Nakil sonrası süreci araştırma olarak yayınlayan uzmanlar, retinanın ışığa verdiği elektriksel tepkiyi ölçen elektroretinografi testini James’e uyguladı. Bu test, donör gözdeki ışığa duyarlı sinir hücrelerinin, nakilden canlı çıktığını gösterdi. Araştırmaya katılan ekip, bu sonuçların ileride göz nakliyle görme duyusunun geri kazandırılabilmesi konusunda umut verdiğini söylüyor.