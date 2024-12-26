Gövdedeki delikler tartışma konusu oldu: Azerbaycan uçağını Rusya yanlışlıkla mı düşürdü?

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AZAL'ın Bakü-Grozni seferini yapan Embraer 190 tipi uçağı, Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düştü.AZAL, uçakta 5'i mürettebat, 62'si yolcu 67 kişinin bulunduğunu açıkladı.



Azerbaycan Başsavcılığı, ilk belirlemelere göre kazada 32 kişinin kurtulduğunu ve tedavi altına alındığını bildirdi.Uçak kazasında hayatını kaybedenler için Azerbaycan'da 1 günlük (26 Aralık) milli yas ilan edildi.



Düşen uçağın enkazından çekilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından kazanın sebebine dair spekülasyonlar arttı.

Görüntülerde uçağın dışında ve yolcuların bulunduğu iç kısımda, nasıl meydana geldiği henüz tespit edilemeyen delikler dikkatleri çekti. Görüntüler üzerinden sosyal medyada yapılan yorumlarda, uçağa ateş açıldığı ve bu nedenle düştüğü yönünde iddialar dile getirildi.

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Rus güvenlik servisleriyle bağlantılı bir Telegram kanalı olan Baza, uçağın gövdesindeki deliklerin bir bombardıman ya da patlamanın ardından kalanlara benzediğini öne sürerken 1.3 milyon abonesi bulunan Rybar da Baza'nın açıklamasını doğrulayarak uçağın gövdesindeki hasarın “bir uçaksavar füzesinin izlerine” benzediğini iddia etti.



Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Başkanı Andrii Kovalenko ise gündeme bomna gibi düşen bir iddia attı ve Embraer 190 tipi uçağın, Rus hava savunma sistemince düşürüldüğünü ileri sürdü.

Kovalenko, Telegram hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Azerbaycan Havayollarına ait Embraer 190 tipi uçağın bugün Bakü-Grozni seferini yaparken düşmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.



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Uçağın Rus hava savunma sistemince vurulduğunu iddia eden Kovalenko, şu ifadeyi kullandı:

"Bu sabah Bakü'den Grozni'ye uçan Azerbaycan Havayolları'na ait Embraer 190 uçağı, Rus hava savunma sistemi tarafından düşürüldü. Rusya'nın Grozni üzerindeki hava sahasını kapatması gerekiyordu ama bunu yapmadı. Uçak, Ruslar tarafından hasar gördü ve Grozni'ye acil iniş yapıp insanların hayatını kurtarmak yerine Kazakistan'a gönderildi."

UKRAYNA O SIRADA İHA SALDIRISI ALTINDAYDI

Uçak kazası ile ilgili spekülasyonlar bugün dış basının da öne çıkan gündem maddeleri arasında yer aldı. İngiliz Telegraph gazetesi konuya ilişkin haberinde şu ifadelere yer verdi;

"En az 38 kişinin ölümüne ve 29 kişinin de yaralanmasına neden olan olay, GPS sinyalinin karışmasından kaynaklanmış olabilecek önemli bir sapma sonrasında meydana geldi.

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Mürettebat, uçak acil inişine başlamadan önce havada bir çarpışma olduğunu bildirdi, bunun bir kuş sürüsünden kaynaklandığı belirtilse de daha sonra uçağın oksijen tanklarından birinin patladığının ortaya çıkması uçağın Rus hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü spekülasyonlarına yol açtı.

Uçak Grozni'deki Rus havaalanına inmeye çalışıyordu ve iniş sırasında Ukrayna insansız hava araçlarının saldırısı altındaydı."

