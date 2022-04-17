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Gostomel'de halk kente geri döndü

#Ukrayna#Gostomel#Rusya
Gostomelde halk kente geri döndü

Ukrayna’nın Gostomel kentinden çekilen Rus askerlerinin ardından geri dönen Ukrayna halkı yıkıntıların arasında sağlam kalan eşyalarını arıyor.

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24 Şubat'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emri ile başlayan savaş Ukrayna'nın dört bir yanında can almaya devam ediyor.

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşın izlerini en ağır şekilde taşıyan kentlerden biri Gostomel harabeye döndü.

Rus askerlerinin kentten çekilmesinin ardından geri dönen halk, yıkılan ev ve işyerlerinde sağlam kalmış eşyalarını kurtarmak için uğraşıyor.

Gostomelde halk kente geri döndü

Savaştan önce kentte bulunan bir güzellik merkezinin sahibi olduğunu söyleyen Katarina, “Savaş bize de geldi. İşyerimiz ve evimiz çatışmalar sonrasında yıkıldı. Ailece uzun yıllardır burada çalışıyorduk. Burası Gostomel’in ilk güzellik salonuydu. Rus işgalinde 15 gün şehirde yaşadık ve sonrasında çıkabildik. Savaş korkunç bir şey. Savaşın bitmesini ve zaferi istiyoruz. Bizler yıkılan şeyleri geri döndürebiliriz ancak ölenler geri gelmeyecek” dedi.

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Ukrayna’da yaşanan çatışmalarda hayatını kaybeden sivillerin defnedilme işlemleri de devam ediyor.

Arama kurtarma ekipleri tarafından bulunan ve kimlik tespiti yapıldıktan sonra ailelerine teslim edilen cenazeler, mezarlıklarda düzenlenen törenin ardından gözyaşları içerisinde defnediliyor.

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#Ukrayna#Gostomel#Rusya

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