Gösteride korkunç kaza: Savaş uçağı yere çakıldı... Pilot hayatını kaybetti

Hindistan Hava Kuvvetleri’ne ait bir Tejas savaş uçağı, bugün Dubai Airshow sırasında düştü. Olay görüntülerinin sosyal medyada yayılmasının ardından yetkililer kazayı doğruladı.

GÖSTERİ UÇUŞU SIRASINDA DÜŞTÜ

Associated Press'te yer alan habere göre, kaza, Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai kentinde düzenlenen havacılık fuarının beşinci gününde meydana geldi.

Yetkililerin açıklamasına göre Hindistan tarafından geliştirilen Tejas savaş uçağı, yerel saatle 14.10’da gösteri uçuşu yaptığı sırada yere çakıldı. Uçağın düştüğü sırada bölgede çok sayıda izleyici bulunuyordu.

PİLOT HAYATINI KAYBETTİ

BAE resmi haber ajansı WAM'ın haberine göre, kazada pilot yaşamını yitirdi.

Bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken yangın söndürüldü.

Çarpmanın ardından havalimanı üzerinde yoğun siyah duman yükselmişti.

KAZADAN BİR GÜN ÖNCE “YAĞ KAÇAĞI” TARTIŞMASI

Kazadan bir gün önce Hindistan Savunma Bakanlığı, sosyal medyada dolaşan ve Tejas’ın fuar sırasında “yağ kaçırdığı” iddialarını kesin bir dille yalanlamıştı. Bakanlık, yayılan görüntüler için “yanlış ve yanıltıcı” ifadelerini kullanmıştı.

TEJAS’IN ARKA PLANI

Yerel üretim olan Tejas, Hindistan’ın 4,5 nesil tek motorlu süpersonik savaş uçağı olarak biliniyor. Uçak ilk uçuşunu 2001’de gerçekleştirmiş ve 2015’te Hindistan Hava Kuvvetleri envanterine girmişti.

Tejas, süpersonik savaş uçakları arasında en küçük ve en hafif modellerden biri olarak kabul ediliyor.