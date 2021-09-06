Gösteri uçuşu denizde bitti

İNGİLTERE’nin ünlü Bournemouth plajında yapılan gösteri uçuşu sırasında bir uçak, yerel saatle 15.50 civarında beton iskele ve botların sadece birkaç metre ötesinde denize düştü. Kaza sırasında genç kadın akrobat, gösteri kapsamında uçağın üstüne bağlı durumdaydı. Uçak ters dönerken kadının bir dakika kadar sonra su yüzeyine çıkmayı başardığı görüldü. Olay yerinde çekilen videolarda kadının “İmdat, yardım edin” diye bağırdığı duyuldu. Görgü tanıkları yaşananları “dehşet verici” diye tanımlarken, bir görgü tanığı uçağın karaya çarpacağını sandığını, pilotun son anda suya düşmeyi başardığını söyledi.

FESTİVALE ARA VERİLDİ

Pilot ve akrobatın hafif şekilde yaralandıkları açıklanırken, festival direktörü Jon Weaver, “Can kaybı olmaması büyük bir şans” dedi. Polis kazaya dair soruşturma başlattı. Öte yandan kaza sonrası festivale ara verilirken bu kapsamda İngiliz Hava Kuvvetleri’nin akrobasi timi Kırmızı Oklar’ın gösterisi de ertelendi.

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