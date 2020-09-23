MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriGörüşmeyi kim sızdırdı? "Buna inanmak bile istemiyoruz"
GeriDünya Görüşmeyi kim sızdırdı? "Buna inanmak bile istemiyoruz"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
DHA
Haber Giriş: 23.09.2020 - 18:29 | Son Güncelleme:

Görüşmeyi kim sızdırdı? "Buna inanmak bile istemiyoruz"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Görüşmeyi kim sızdırdı? "Buna inanmak bile istemiyoruz"
Abone Olgoogle-news

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında yapılan telefon görüşmesinin Le Monde gazetesine sızdırılmasına dair yaptığı açıklamada, Fransanın böyle bir şey yaptığına inanmak istemiyoruz. Le Mondede yazılan ifadeler de tam olarak doğru değildi ifadelerini kullandı.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında yapılan telefon görüşmesinin Fransa merkezli Le Monde gazetesine sızdırılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Le Mondenin yayınladığı haberde, Putin ve Macro'nun, Almanya tarafından zehirlendiği açıklanan Rus muhalif Aleksey Navalni hakkında konuştukları ifade edilmişti. Peskov, Le Monde gazetesinin görüşmenin içeriğini açık bir şekilde yansıtmadığını ifade etti.

FRANSANIN BÖYLE BİR ŞEY YAPTIĞINA İNANMAK İSTEMİYORUZ

Peskov, iki liderin konuşmasının basına sızdırılması konusunda Fransa'yı suçlamadıklarını söyledi. Peskov, şöyle konuştu:

Elysee Sarayı’nın iki cumhurbaşkanının konuşmasının kasetini medyaya kasıtlı olarak sızdırmış olabileceğine inanmıyoruz. Burası Fransa. Fransa bunu yapamaz, buna inanmak bile istemiyoruz.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle