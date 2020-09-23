Görüşmeyi kim sızdırdı? "Buna inanmak bile istemiyoruz"

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında yapılan telefon görüşmesinin Fransa merkezli Le Monde gazetesine sızdırılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Le Mondenin yayınladığı haberde, Putin ve Macro'nun, Almanya tarafından zehirlendiği açıklanan Rus muhalif Aleksey Navalni hakkında konuştukları ifade edilmişti. Peskov, Le Monde gazetesinin görüşmenin içeriğini açık bir şekilde yansıtmadığını ifade etti.

FRANSANIN BÖYLE BİR ŞEY YAPTIĞINA İNANMAK İSTEMİYORUZ

Peskov, iki liderin konuşmasının basına sızdırılması konusunda Fransa'yı suçlamadıklarını söyledi. Peskov, şöyle konuştu:

Elysee Sarayı’nın iki cumhurbaşkanının konuşmasının kasetini medyaya kasıtlı olarak sızdırmış olabileceğine inanmıyoruz. Burası Fransa. Fransa bunu yapamaz, buna inanmak bile istemiyoruz.