Görüşmeye günler kala Rusya’dan sürpriz saldırı

Aylardır bölgedeki çatışmaların merkezi olan Pokrovsk’un kuzey ve kuzeyoğusunda başlatılan sürpriz saldırıyla Rus güçlerinin Ukrayna cephe hattını yardığı kaydedildi. Rus ordusu bölgede 10 kilometreden fazla ilerleyerek Dobropillya yerleşimi yakınlarına kadar ulaştı. Rus ordusunun cephe hattını yardığı bölgenin ilerisinde Ukrayna ordusunun tahkimatlarının seyrek olduğu, bu durumun Ukrayna savunmasını tehdit ettiği ifade edildi. Donetsk’te Ukrayna kontrolünde olan Sloviansk, Kramatorsk Druzhkivka ve Kostiantynivka şehirlerinin batısındaki Ukrayna savunmasını delen son saldırıların Donetsk’teki savunma durumunu tehlikeye atabileceği değerlendiriliyor. Bölge kaynakları Rus güçlerinin Kucheriiv Yar ve Zolotyi Kolodiaz yerleşimlerini ele geçirdiği kaydedildi. Bölgedeki Rus ilerleyişi Pokrovsk başta olmak üzere kritik önemdeki kentlerin savunmasını da tehlikeye attı. Ukrayna ordusunun elit Azov birliklerini Rus güçlerinin saldırısını engellemek amacıyla Pokrovsk bölgesinde savunma pozisyonu aldığını bildirdi.

Ukrayna Lideri Zelenski, Rusya ile aralarındaki en yoğun çatışmaların Donetsk bölgesinde yaşandığını belirtti.