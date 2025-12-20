Görüşme maratonu öncesi Putin’den ‘peşin ret’ açıklaması

Haberin Devamı

ABD Başkanı Donald Trump’ın geçen ay ortaya attığı ve Avrupa ülkeleri ile Ukrayna’nın talepleri doğrultusunda ek düzenlemeler yapılan barış planıyla ilgili hafta sonu ABD’nin Miami kentinde bir dizi görüşme yapılacak. Önce Rusya heyeti, Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve ABD’li yetkililerle bir araya gelecek, ardından Ukrayna tarafı ile ABD’liler görüşecek. Taslakta özellikle Rusya’nın Ukrayna’dan talep ettiği toprak tavizleri ve savaş sonrası Batılı ülkelerin Ukrayna’ya vereceği güvenlik garantileri etrafında yaşanan sorunların bu görüşmelerde ana gündem olması beklenirken, Rusya lideri Vladimir Putin henüz görüşmeler gerçekleşmeden “peşin ret” denebilecek açıklamalarda bulundu.

DÖRT MADDEYİ TEKRARLADI

Moskova’da artık geleneksel hale gelen ve halktan gelen soruları yanıtladığı yıl sonu basın toplantısında konuşan Putin, Rusya’nın talepleri dikkate alınmadıkça savaşın bitmesinin mümkün olmayacağını ifade etti. Geçen yıl ilan ettiği barış şartlarını yineleyen Putin, “Ben geçen yıl yaz aylarında savaşın bitmesi için taleplerimizi dört maddeyle sıraladım. Öncelikle Ukrayna ordusu tarihi Rus toprağı olan Lugansk, Donetsk, Herson ve Zaporojye’den tamamen çekilmeli. İkinci olarak Kırım Yarımadası dahil olmak üzere söz konusu bölgeler resmen Rus toprağı olarak tanınmalı. Üçüncü olarak Ukrayna her türlü askeri bloğun dışında kalmalı. Dördüncü olarak ise Ukrayna makul seviyelere kadar silahlardan arındırılmalı ve Kiev’deki aşırı milliyetçi rejim gitmeli” ifadelerini kullandı.

‘TRUMP ŞARTLARA İTİRAZ ETMEDİ’

“Rusya’nın Ukrayna ihtilafını en başından beri barışçıl yollarla çözmek istediğini” savunan Putin, söz konusu şartları Trump yönetimine ilettiklerinde bir itiraz duymadıklarını belirterek, “Dolayısıyla savaş 2026 yılında da devam edecekse ölecek insanlardan biz değil, Kiev yönetimi sorumludur. Bu savaşı biz başlatmadık. 2014 yılında bize karşı başlatılan savaşı biz adil ve mantıklı biçimde bitirmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

Rusya lideri yaklaşık 4.5 saat programda iç ve dış siyasetle ilgili gazetecilerin ve halkın sorularını yanıtladı.

‘SOYGUN DAHA DOĞRU İFADE’

Rus merkez bankasının Avrupa’da bloke edilen 210 milyar Euro’luk varlıklarına da değinen Putin, “Daha önce bu girişimi hırsızlık diye tanımlamıştık ama hırsızlık gizlice yapılır. Avrupalılar ise açık şekilde bunu yaparak Ukrayna’ya savaşı devam ettirmesi için para vermek istiyorlar. Buna soygun demek daha doğru” ifadelerini kullandı.

RUTTE’YE SERT YÜKLENDİ ‘OKUMA YAZMAN YOK MU’

RUSYA lideri programın bir bölümünde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin Rusya ile savaşa hazırlık yapmaları gerektiğine yönelik açıklamalarını sert dille eleştirdi. “Ne anlatıyor bu? İnsanın sorası geliyor: ‘Ya sen ne diyorsun Tanrı aşkına, Rusya’yla savaşmaktan falan söz ediyorsun?’ Güya Rusya’ya karşı savaşa hazırlanmak gerekiyormuş” diyen Putin, ABD yönetiminin geçen hafta yayımlanan Ulusal Güvenlik Stratejisi belgesine işaret etti. Rusya lideri, “Okumayı biliyor musunuz? ABD’nin yeni ulusal güvenlik stratejisini okuyun. Orada ne yazıyor? ABD’ye özellikle dikkat çekiyorum: NATO’nun kilit aktörü. NATO’nun kurucusu ABD. Paranın da, askeri teknolojinin de, silahın da ana kaynağı ABD. ABD’nin stratejisinde Rusya, ana tehdit, düşman olarak yer almıyor. Bu, nedir? NATO’nun en önemli ülkesi bizi düşman veya rakip olarak görmüyorsa NATO’yu Rusya ile savaşa nasıl sürükleyebilirsiniz?” diye konuştu.

UKRAYNA GÖRÜŞMELERİNE TÜRKİYE DE KATILACAK

Amerikan Axios haber sitesi, Türk heyetin Ukrayna görüşmelerine katılacağını yazdı. İngiltere, Almanya ve Fransa temsilcilerinin yanı sıra Türkiye ve Katar’dan üst düzey yetkililerin de istişarelerde yer alacağı bildirilen haberde, “Miami’de Özel Temsilci Steve Witkoff ve Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov ile görüşmelerde bulunulacak. Fidan ve Al Sani de toplantıya katılacak” denildi.