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Görüşme beş saatten uzun sürdü! Macron Moskova’da krize çözüm aradı

#Rusya#Fransa#ABD
Görüşme beş saatten uzun sürdü Macron Moskova’da krize çözüm aradı

Eski Almanya Başbakanı Merkel’in görevi bırakması sonrasında AB’nin siyasi liderliği pozisyonu için kollarını sıvayan Fransa lideri Emmanuel Macron, dün Ukrayna krizini Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmek üzere Moskova’ya gitti. Beş saatten fazla süren zirveden ‘ılımlı’ mesajlar çıktı.

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BATI ile Rusya arasında Ukrayna gerilimi sürerken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e konuk oldu. Macron’u “Hoş geldin sevgili Emmanuel” hitabıyla karşılayan Rus lider, zirvenin başlamasından önce “Fransa’nın Ukrayna’nın doğusundaki krizi ve Avrupa’daki güvenlik problemlerini çözmek için ne kadar çabaladığını biliyorum” değerlendirmesinde bulundu. Avrupa’daki kritik durumu görüşmek için Moskova’da olduğunu söyleyen Macron ise “Bu görüşmenin olması gereken yere, Ukrayna’daki krizin yatışmasına doğru ilk adım olabileceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

GÜVENLİK GARANTİLERİ

Beş saatten fazla süren kritik zirvenin ardından kameralar karşısına geçerek ortak basın açıklaması yapan iki lider, ‘ılımlı’ tonda mesajlar verdi. Putin, Fransa lideri Macron’un bazı önerileri üzerinde çalışabileceğini söylerken, Paris yönetiminin Moskova’ya “somut güvenlik garantileri teklif ettiği” belirtildi. Rus lider, “Bazı fikirler ve teklifler daha ileri götürmeye müsait” diye konuştu. Macron ise Putin’in “birlikte çalışmaya hazır olduğunu belirterek” kendisine, “bölgede istikrar ile Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü koruma noktasında güvence verdiğini” söyledi.

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MACRON NE İSTEDİ

Elysee Sarayı’na yakın kaynaklara göre Macron, toplantıda, Rusya lideri Putin’i Ukrayna sınırındaki Rus asker sayısını azaltmaya ikna etmeye uğraştı. Ayrıca, “dönüşü olmayan adım atmaktan kaçınması” telkininde bulunarak krizin çözümünde zaman kazanmaya çalıştı. Batı’da ve Rusya’daki gözlemciler Macron’un, Putin’i krizi 3-4 aylığına dondurmaya ikna etmesinin bile başarı sayılacağını düşünüyor.

Abd bAŞKANI’NI ARADI

Bu arada Macron’un Moskova’da Putin ile masaya oturmadan hemen önce ABD Başkanı Joe Biden’ı telefonla arayarak Rusya ziyareti hakkında bilgi vermesi de dikkat çekti. Telefon görüşmesinin içeriği hakkında Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada Macron’un Biden’a Ukrayna’nın egemenlik ve toprak bütünlüğü konusunda Fransa’nın Rus tarafına herhangi bir taviz vermek niyetinde olmadığının altı bir kez daha çizildi.

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UZUN MASA ÇOK KONUŞULDU

Rus lider Putin’in Kremlin Sarayı’nda Macron’u ağırladığı uzun masa sosyal medyada çokça konuşuldu. Bazı kullanıcılar “masanın Moskova’yla Batı arasındaki mesafeyi yansıttığını” söylerken, “liderler arasındaki mesafenin sınırdaki Rus ve Ukrayna askeri birlikleri arasındaki mesafeden fazla olduğu” yorumları da yapıldı. Öte yandan Putin’in koronavirüs endişesiyle böyle bir masa tercih etmiş olabileceği de belirtiliyor.

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#Rusya#Fransa#ABD

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