Görüntüleri sosyal medyada gündem olmuştu: Trump'tan Macron'a evlilik tavsiyesi

Haberin Devamı

Fransa'nın 47 yaşındaki Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, Vietnam gezisinde 72 yaşındaki eşi Brigitte Macron’dan şiddet görmüş olabileceği iddiası sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medyada yayılan görüntüye göre, başkent Hanoi’de uçaktan inmeden hemen önce Macron tam merdivenden inmeye hazırlanırken yandan bir elin yüzünü arkaya doğru ittiği görüldü.

Daha sonra bu kişinin first lady Brigitte Macron olduğu anlaşılırken şaşkınlığı kısa sürede üzerinden atan Macron, kameralara el sallayarak yaşananları olağan göstermeye çalıştı.

Macron çifti arasında yaşananlar "Tokat mı? şaka mı?" sorusunu akıllara getirdi. Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Brigitte'in eşinin yüzünü bir "şakalaşma" nedeniyle ittiğini açıklandı.

Haberin Devamı

ABD Başkanı Donald Trump, Fransa First Lady'si ve Cumhurbaşkanı arasında yaşanan olaya ilişkin konuştu.

Haberin Devamı

EVLİLİK TAVSİYESİ VERDİ

Beyaz Saray’daki Fox News muhabiri, Trump'a "Fransa First Lady'sinin kocası Emmanuel Macron'u tokatladığı bir video gündem oldu. Kendisine evlilik tavsiyeniz var mı?" diye sordu.

Kelimelerini dikkatle seçen Trump, "İkisini de çok iyi tanıyorum. İkisi de gerçekten çok iyi insanlar. Yaşananların neyle ilgili olduğunu bilmiyorum" cevabını verdi.

Üç kez evlenen Trump, verdiği esprili yanıtta "Kapının kapalı olduğundan emin olunmalı" dedi.

"ŞAKALAŞIYORDUK"

Olaylı başlayan Vietnam ziyaretlerinde demeç veren Emmanuel Macron, basını dezenformasyon yapmakla suçladı.

Macron, eşiyle aralarında hiçbir sorun olmadığının altını çizdi ve Brigitte'le aralarındaki "özel bir şakanın" haberlerde kötü niyetli şekilde yansıtıldığını iddia etti.

Haberin Devamı

Macron, yaşananların sanıldığının aksine ciddi bir durum olmadığını şu sözlerle ifade etti:

"Şakalaşıyorduk, kavga etmiyorduk. Olay, abartılıp felakete dönüştürülüyor. Herkes biraz sakin olsun"

Gözden Kaçmasın Macron çifti kameraya yakalandı... Tokat mı şaka mı Haberi görüntüle