Görüntüleri ortaya çıktı: Usame bin Ladin'e en yakın isimlerdendi...

Usame bin Ladin'e en yakın isimlerden Amin al Hak, 'Afganistan'a döndü'

Al Hak'ı bir aracın ön yolcu koltuğunda gösteren videonun, Pazartesi günü Nangarhar'da çekildiği belirtiliyor. Videoda al Hak'ın kendisini karşılayan kalabalığı selamlamadığı da görülüyor.

Görüntüyü paylaşan Afgan gazeteci Bilal Sarwary, Amin al Hak'ın 80'li yıllarda bin Ladin ile yakınlaştığını söyledi.

Dr. Amin-ul-Haq, a major al-Qaeda player in Afghanistan, Osama Bin Laden security in charge in Tora Bora, returns to his native Nangarhar province after it fell to the Taliban. Dr. Amin became close to OBL in the 80s when he worked with Abdullah Azzam in Maktaba Akhidmat. pic.twitter.com/IXbZeJ0nZE