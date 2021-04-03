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Dünya
DHA
Haber Giriş: 03.04.2021 - 13:59 | Son Güncelleme:

Görüntüleri nefes kesti... ABD Başkanı'na özel süpersonik uçak!

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Görüntüleri nefes kesti... ABD Başkanı'na özel süpersonik uçak!

ABD Başkanı'nın kullanımına özel olarak geliştirilen süpersonik uçak 2030 yılında kullanıma hazır olacak. Fotoğrafları ortaya çıkan uçak gerek teknik özellikleri gerekse konforuyla görenleri büyüledi.

ABD’de Kaliforniya merkezli Exosonic şirketi ve ABD Hava Kuvvetleri tarafından ortak geliştirilen, saatte 2 bin 205 kilometre hıza kadar ulaşabilen süpersonik uçak 2030 yılında kullanıma hazır olacak.

ABD’de Kaliforniya merkezli Exosonic şirketi ve ABD Hava Kuvvetleri, Air Force One ABD başkanlık uçağının yerini alacak süpersonik uçak geliştiriyor.

2030 yılında kullanıma hazır olması planlanan uçağın saatte 2 bin 205 kilometre hıza ulaşabildiği ifade edildi.

Çift motorlu olarak tasarlanan uçakta 31 yolcu kapasitesi olacağı belirtildi.

Görüntüleri nefes kesti... ABD Başkanına özel süpersonik uçak

"GÖRÜLMEMİŞ TEKNOLOJİLER KULLANILACAK"

Exosonic’da görev yapan tasarımcı Stephanie Chahan, "Yapılan bu konseptle şu anda kullanılan uçaklarda olmayan teknolojileri uygulamayı planlıyoruz" dedi.

Chahan, uçağın dünyadaki en hızlı kuşlardan biri olarak ifade edilen 'alaca doğan' kuşundan esinlenerek tasarlandığını ifade etti.

Öte yandan uçakta, iki mutfağın, iki tuvaletin de yer alacağı açıklandı.

Görüntüleri nefes kesti... ABD Başkanına özel süpersonik uçak

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