Görüntüler viral olmuştu... Saldırgan yolcu eski manken çıktı!

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Sosyal medya günlerdir Delta yolcusu Patricia Cornwall'ı konuşuyor.

Tampa'dan Atlanta'ya giden bir uçakta çıkardığı kavga ile gündemden düşmeyen ABD'li kadının eski bir manken olduğu ortaya çıktı.

Daily Mail'de yer alan habere göre, FBI tarafından saldırı suçlaması ile tutuklanan Cornwall'ın bir dönem mankenlik yaptığı ve Las Vegas Raiders'da eski bir amigo kızı olduğu ortaya çıktı.

İngiliz gazetesinde yer alan aynı habere göre, saldırgan yolcu bazı filmlerde de ufak roller aldı.

NELER YAŞANMIŞTI?

80 yaşında bir yolcuyu maskesini takmadığı gerekçesiyle bağıran kadın kısa sürede uçağın içinde gergin anların yaşanmasına neden olmuştu.

Cornwall tarafından uyarılan yolcunun o esnada yemek yediği görülürken, kadının adama vurması, tükürmesi ve küfürler yağdırması ile devreye uçuş ekibi girmişti.

Cornwall'ın bu esnada kendisinin de maske takmadığı görülürken, tartışma sırasında diğer yolcular ve uçuş ekibi üyelerinin de yaralandığı bildirilmişti.

GÖRÜNTÜLER VİRAL OLDU

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Delta Havayolları'na ait uçakta çıkan kavga çevredeki yolcular tarafından saniye saniye kayıt altına alınmış ve görüntüler kısa sürede viral olmuştu.