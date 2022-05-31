Görüntüler ortaya çıktı... Dünya cesur Ukraynalı askeri konuşuyor

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Dünyanın gözü kulağı aylardır Ukrayna'dan gelen haberlerde.

Ukrayna 24 Şubat'tan beri Rus saldırılarına karşı direnirken, Ukrayna'nın direncini kıramayan Moskova rotasını ülkenin doğusuna çevirmiş durumda.

Haftalarca süren Kiev kuşatmasına rağmen kenti alamayan Rus ordusuna karşı direnişin son durağı ise önemli sanayi kentleri olan Severodonetsk ve Lysychansk.

Zira Rusya Severodonetsk ve Lysychansk'ı ele geçirirse, bu durumda Luhansk bölgesinin tamamının denetimini almış olacak.

Stratejik öneme sahip bölgedeki çatışmalar hız kesmeden devam ederken gelen görüntüler kısa sürede dünyanın gündemine oturdu.

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Birinci Dünya Savaşı'nı andıran süper savaşlarına sahne olan bölgede bir Ukraynalı askerin tek başına Rus güçlerine direndiği anlar drone kamerası ile saniye saniye görüntülendi.

İngiliz Daily Mail gazetesi askerin çekilen birliğine zaman kazandırmak için geride kaldığını ve tek başına savaştığını yazdı.

Bir süre sayı olarak kendisinden üstün olan düşmana direnen askerin el bombası ile öldürüldüğü açıklandı.

ADI BİLİNMİYOR, LAKABI 'EN CESUR ASKER'

Ukraynalı askerin direnişi internette viral oldu ve sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı. Pek çok sosyal medya kullanıcısı isimsiz askeri 'Ukrayna'nın en cesur askeri' olarak nitelendirdi.

İNSİYATİF RUS GÜÇLERİNE GEÇTİ

Son günlerde bölgede inisiyatifin Rus ordusuna geçtiği konuşuluyor. Ukrayna'dan gelen açıklamalar da bu iddiayı destekler nitelikte.

Rus güçlerinin şiddetli direnişe rağmen doğu Ukrayna'nın Severodonetsk kentinin merkezine yaklaştığı açıklandı.

Lugansk Bölge Valisi Sergiy Gaiday sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

'Ruslar Severodonetsk'in ortasına doğru ilerliyor. Çatışmalar devam ediyor. Durum çok zor.'

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Geçtiğimiz günlerde Rusya'nın bu bölgede topyekûn bir saldırı başlattığını duyurulmuş, Rus kuvvetlerinin Luhansk eyaletindeki son büyük şehir ve Donbas'ın hala Ukrayna kontrolündeki en doğu noktası olan Severodonetsk'i ve kardeş şehri Lysychansk'ı hemen güneyde kuşatmak için harekete geçtiği açıklanmıştı.

BAŞARILI OLURSA KRAMATORSK YOLU AÇILACAK

ABD basınında yer alan haberlere göre, başarılı olursa, hareket Ukrayna birliklerini bölgeyi savunurken tuzağa düşürecek ve Rusya'nın Ukrayna hükümetinin doğudaki ana idari ve askeri bağlantı noktası olan Kramatorsk'a giden yolunu açacak.