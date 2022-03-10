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Görüntüler NASA’dan geldi… Ukrayna karanlığa gömüldü!

#Ukrayna#RUSYA#NASA
Görüntüler NASA’dan geldi… Ukrayna karanlığa gömüldü

Rusya’nın Ukrayna topraklarına girmesiyle başlayan savaşın 15’inci gününe Antalya’daki diplomasi zirvesi damga vuracak. Dünya ise NASA’nın yayınladığı ve Ukrayna’nın sadece günler içinde nasıl karanlığa gömüldüğünü gösteren uydu fotoğraflarının şaşkınlığını yaşıyor…

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Son 15 gündür Rusya’nın ağır bombardımanı altında olan Ukrayna’dan dünyaya servis edilen fotoğraflar savaşın yarattığı acıyı ve yıkımı tüm çıplaklığıyla ortaya koyuyor. Ancak NASA tarafından servis edilen uydu görüntüleri bambaşka bir gerçeği ortaya koyuyor:

Bir zamanlar gece göğünün ışıklarla aydınlandığı Ukrayna sadece birkaç gün içinde karanlığa gömüldü!

Gelen görüntüler 3 Şubat ile 9 Mart’tan. Ve sadece bir aylık fark ülkede yaşanan yıkımı, saldırı korkusuyla açılmayan ışıkları ya da elektriği tamamen kesilmiş kentleri tüm çıplaklığıyla ortaya koyuyor.

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BİR AYDA TAMAMEN DEĞİŞTİ

Özellikle büyük şehirlerdeki elektrik tüketimi gözle görülür ölçüde azalırken bu durum uzaydan bakıldığında da dikkat çekici şekilde belirginleşti.

Görüntüler NASA’dan geldi… Ukrayna karanlığa gömüldü
3 Şubat'ta uzaydan bakıldığında Ukrayna'da her şey yolunda görünüyordu...

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Hatta Mariupol gibi topyekûn kuşatma altındaki birkaç şehirde elektriğin tamamen kesilmiş olması nedeniyle karanlık daha da derinleşmiş görünüyor.

Putin’in başlattığı işgal gündüzleri sürekli olarak bombalanan kentlerin gecelerini de korku içinde zifiri karanlıkta geçirmesine neden oluyor.

3 Şubat ve 9 Mart arasındaki fark yeteri kadar çarpıcıyken 9 Mart ve 10 Mart arasındaki bir günlük fark bile göreni şaşkına çevirecek kadar fazla.

Günlerdir Rus ateşi altında kalan Mariupol ve Kiev yakınındaki İrpin kenti yıkılan yapıların haricinde hem elektriksiz hem de ısıtmasız kalmış durumda.

FARK ÇOK ÇARPICI

3 Şubat’ta kaydedilen görüntü Kiev ve diğer büyük şehirlerde büyük bir ışık yayılımı gösteriyor. Şehirlerin kalabalık ana caddelerinde de büyük bir trafik akışı ve bu yolla yayılan bir aydınlık göze çarpıyor.

9 Mart’taki uydu görüntüsü için NASA, Ukrayna üzerindeki bulut oluşumunun etkili olduğunu ve karanlık görüntünün bundan da kaynaklandığını söylese de 10 Mart farklı.

Özellikle Kiev çevresinde artık neredeyse aydınlanan çok az yer kaldığı görülürken bu görüntünün bulut oluşumu etkisi altında olmadan çekildiğini altı çiziliyor.

Görüntüler NASA’dan geldi… Ukrayna karanlığa gömüldü

Her şey sadece 1 ay içinde değişti... Bu görüntü 9 Mart'tan

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RUSYA BİLEREK VURUYOR

Çok sayıdaki Ukrayna şehrinin saldırıların ilk gününden beri enerji sıkıntısı yaşadığı biliniyor. Rus güçleri girdikleri şehirlerde bilinçli olarak enerji kaynaklarını vuruyor. Elektrik, su, internet ve doğal gaz gibi altyapıları vuran Rusya, Ukrayna’nın hem dünyayla bağlantısını kesmeye hem de bu yolla direnişini zayıflatmaya çalışıyor.

Mariupol belediye başkanı yardımcısı Serhiy Orlov, kentte enerji sıkıntısının giderek arttığını, bölgede yaşayanların kesik içme suyu yüzünden karları eriterek su içmeye çalıştığını aktarıyor. Elektrik ve ısınma imkanlarının da mevcut olmadığı şehirde siviller hayatta kalabilmekte büyük zorluklar yaşıyor.

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II. DÜNYA SAVAŞI'NA BENZETİLDİ

İngiliz medyası durumu, II. Dünya Savaşı’nda Almanya’nın saldırısı altında kalan İngiltere’ye benzetti. ‘Blitz’ adı verilen ve İngiltere’nin7 Eylül 1940 ile 16 Mayıs 1941 tarihleri arasında aralıksız bombalandığı hava saldırılarını için kullanılan bu terim özellikle başkent Londra’nın büyük bir yıkıma uğramasına sebep olmuştu.

Görüntüler NASA’dan geldi… Ukrayna karanlığa gömüldü
Şehirlerdeki yıkım çok büyük: Bu fotoğraf dünkü saldırısı sonrası Mariupol'de çekilmiş

O günlerde sürekli olarak ‘karartma’ altında yaşayan İngilizler hem elektriksiz kalmış hem de hava saldırılarından saklanabilmek için aylarca sadece mum ışığıyla aydınlanabilmişti.

1 Eylül 1939’da İngiliz hükümetinin aldığı kararla ülke çapında güneş doğana kadar yerleşim yerlerinde ışık yakılması yasaklanmıştı.

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Londra'da Westminster Sarayı'nın yanındaki ünlü saat kulesi Big Ben bile, Alman pilotlar bu yapıyı yer belirleyici olarak kullanmasın diye karartılmıştı.

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