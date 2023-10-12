GÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler geldi: Ä°srailliler silahlanÄ±yor Gazze sÄ±nÄ±rÄ±na bÃ¼yÃ¼k yÄ±ÄŸÄ±nak: Kara saldÄ±rÄ±sÄ± kaÃ§Ä±nÄ±lmaz gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor

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Ä°srail-Hamas savaÅŸÄ± 6. gÃ¼nÃ¼nde devam ediyor. Cumartesi sabahÄ± gerÃ§ekleÅŸtirilen ÅŸok saldÄ±rÄ±ya tamamen hazÄ±rlÄ±ksÄ±z yakalanan Ä°srail, Ã¼lke tarihindeki en bÃ¼yÃ¼k Ã§aÄŸrÄ±yÄ± yaptÄ± ve 300 bin yedek askerini gÃ¶reve Ã§aÄŸÄ±rdÄ±.

Ä°SRAÄ°L SÄ°VÄ°LLERÄ° SÄ°LAHLANDIRIYOR

Gazze'yi tam abluka altÄ±na alarak, elektrik, su, yakÄ±t, yiyecek ve insani yardÄ±m malzemelerini tamamen kesen Ä°srail, bununla da yetinmeyip acil bir operasyon baÅŸlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurup sÄ±nÄ±r bÃ¶lgelerdeki sivilleri silahlandÄ±racaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.



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Ä°srail Ulusal GÃ¼venlik BakanÄ± Itamar Ben-Gvir tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, sÄ±nÄ±ra yakÄ±n noktalarda yaÅŸayan gÃ¶nÃ¼llÃ¼lere tÃ¼fek, mermi, kask ve kurÅŸun geÃ§irmez yelek daÄŸÄ±tÄ±lacaÄŸÄ± belirtilirken, bakanlÄ±k da sabÄ±ka kaydÄ± ve saÄŸlÄ±k sorunu olmayan herkesin silah ruhsatÄ± baÅŸvurusunda bulunabileceÄŸini duyurdu.

YapÄ±lan aÃ§Ä±klama sonrasÄ± yaklaÅŸÄ±k 10 bin Ä°sraillinin silah ruhsatÄ± iÃ§in baÅŸvurduÄŸu Ã¶ÄŸrenilirken, bugÃ¼n Ä°srail'in LÃ¼bnan sÄ±nÄ±rÄ±na yakÄ±n Ayyelet HaShahar Kibbutz'ta yapÄ±lan silah daÄŸÄ±tÄ±mÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.



AFP tarafÄ±ndan yayÄ±nlanan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde Ä°srail askerlerinin imza karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± silahlarÄ± daÄŸÄ±ttÄ±ÄŸÄ±, ayrÄ±ca verilen silahlarla atÄ±ÅŸ talimi yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.



Ä°ngiliz Telegraph gazetesi Hamas'Ä±n saldÄ±rÄ±sÄ± sonrasÄ± KudÃ¼s'Ã¼n gÃ¼neyindeki otoyollarÄ±n yÃ¼zlerce terk edilmiÅŸ arabayla dolu olduÄŸunu yazdÄ± ve 'trafik sÄ±kÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ± ordu Ã¼slerini iÅŸaret ediyor " dedi.

Gazze sÄ±nÄ±rÄ±na yakÄ±n Netivot'daki bir bÃ¶lgeye dÃ¼zinelerce zÄ±rhlÄ± muharebe aracÄ±nÄ±n toplandÄ±ÄŸÄ±nÄ± yazan gazete, Ä°srail'in Gazze sÄ±nÄ±rÄ±na muazzam bir askeri gÃ¼Ã§ topladÄ±ÄŸÄ±na dikkat Ã§ekti ve "Her ne kadar ordu sÄ±nÄ±r bÃ¶lgesindeki bazÄ± yollarÄ± kapatmÄ±ÅŸ ve basÄ±nÄ±n eriÅŸimi sÄ±kÄ± bir ÅŸekilde kÄ±sÄ±tlamÄ±ÅŸ olsa da, yÄ±ÄŸÄ±naÄŸÄ±n boyutunu gizlemek mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil. Kara harekÃ¢tÄ± kaÃ§Ä±nÄ±lmaz olarak gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor." ifadelerini kullandÄ±.



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Ä°srail Savunma Kuvvetleri (IDF) SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ TuÄŸamiral Daniel Hagari de Ã¼lkenin kuzeyindeki sÄ±nÄ±r Ã§itlerine yakÄ±n yerleÅŸim yerlerine yedek kuvvetler konuÅŸlandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

AÃ§Ä±klamada, bÃ¶lge halkÄ±nÄ±n gÃ¼venliÄŸini saÄŸlamak amacÄ±yla bÃ¶lgeye yÃ¶nlendirilen kuvvetlerin devriye gezme, pusu kurma ve barikat kurma gibi Ã§eÅŸitli savunma gÃ¶revleri yÃ¼rÃ¼teceÄŸi aktarÄ±ldÄ±.Â