Görüntüler geldi: 9 köy ele geçirildi, Rus askerleri Harkov'a yürüyor...

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2 yılı aşkın süredir devam eden Ukrayna savaşında gözler yeniden Rusya cephesine çevrildi.

Batı'nın Ukrayna'ya yönelik silah sevkiyatının gecikmesini fırsata çeviren Moskova, Ukrayna'nın doğusunda ciddi ilerlemeler kaydediyor.

RUSYA 3 YÖNDEN SALDIRDI: 9 KÖYÜ ELE GEÇİRDİ

Batı medyası Moskova'nın savaşta yeni bir cephe açarak, Ukrayna'nın en büyük ikinci kentini ele geçirmeye hazırlandığını iddia ederken, Rus birlikleri bugün günün erken saatlerinde Harkov'un Vovchansk kasabasına üç yönden saldırdı.

Uluslararası ajansların geçtiği bilgilere göre, sabah saatlerinde ilk önce Rus topçuları ve hava kuvvetleri bölgedeki kasaba ve köyleri hedef aldı.



Rus askerlerinin Vovchansk'in hemen kuzeyindeki tarlalarda yürüyor/Twitter

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Bombardıman sonrası sınırı geçen Rus askerleri 4 yerleşim yerinin daha (Vesele, Neskuchne, Vovchansk ve Lyptsi) kontrolünü ele geçirdi ve Harkov'a bir adım daha yaklaştı.

Rusya, Harkov bölgede en az dokuz köyü ele geçirdiğini ve savaşta yeni bir kuzeydoğu cephesi açtığını açıkladı.

"SAVUNMA HATTI OLMADIĞI İÇİN İÇERİ GİRDİLER"

BBC'ye konuşan Ukraynalı askeri kaynaklar, Batı'nın göndereceği silahları beklerken Kiev'in kaynaklarının tükendiğini, askerlerinin yorgun düştüğünü ve düşman güçlerin 'savunma hattı' olmadığı için içeri girmeyi başardığını söyledi.

İngiliz medyasında yer alan bilgilere göre, yoğun çatışmalar, en az bir Ukraynalı birliğin geri çekilmesine neden oldu ve gri bölge olarak adlandırılan alan Rus kuvvetlerine teslim edildi.

6 BİN SİVİL BÖLGEDEN KAÇTI

Sosyal medyaya düşen görüntülerde bölgeden duman bulutlarının yükseldiği görüldü. Yerel halk sosyal medya hesaplarından yıkılan binalarının ve küle dönene evlerinin fotoğraflarını paylaştı.



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Tahliye ekipleri, çoğu yaşlı olan sakinleri bölgeden uzaklaştırmak için gün boyunca aralıksız çalıştı. Bölge valisi Oleh Synehubov, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Moskova güçlerinin operasyonu başlattığı Cuma gününden bu yana yaklaşık 6 bin sivilin Harkov bölgesinden kaçtığını duyurdu.

RUS BİRLİKLERİ ORANTISIZ BİR GÜÇ KULLANIYOR

Analistler, Rusya'nın bu hamlesi ile Batı yardımlarını bekleyen Ukrayna'nın mühimmat kıtlığından yararlanmaya çalıştığını vurgularken, cephedeki Ukraynalı askerler de Rus birliklerinin orantısız bir güç kullandığını öne sürüyor.



Rusya Ukrayna'nın doğusunda ilerlemeye devam ederken Ukrayna da Rusya’nın sınırdaki Belgorod kentini hedef aldı. Dün gerçekleştirilen hava saldırısında 19 kişinin hayatını kaybettiğini, 27 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

Ukrayna’ya ait Tochka balistik füzesinin parçalarının düşmesi sonucu bir bölümü çöken 10 katlı apartmanın enkazındaki arama kurtarma çalışmaları sonlandırıldı. Saldırı nedeniyle çevrede bulunan binalarda ve araçlarda hasar meydana geldiğini kaydedilirken bazı elektrik direklerinin yıkıldığı aktarıldı.