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Görüntüler dünyayı ayağa kaldırdı: Taliban'dan işkence gibi ceza!

#Taliban#Afganistan#Dünya
Görüntüler dünyayı ayağa kaldırdı: Talibandan işkence gibi ceza

Taliban yönetimindeki Afganistan'dan kan donduran görüntüler gelmeye devam ediyor. Cep telefonu çalmak ile suçlanan kişi sokak ortasında bir direğe bağlandı ve kırbaçlanarak cezalandırıldı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yer aldı.

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Dünya Afganistan'dan gelen haberlere ve görüntülere kilitlenmiş durumda...

20 yıl sonra yeniden iktidara gelen Taliban, bir süredir verdiği ılımlı mesajlara rağmen şiddet haberleri ile gündeme gelmeye devam ediyor.

Ülkenin başkenti Kabil'de Taliban'ın verdiği ceza tabiri caizse kan dondurdu.

Son dakika: Talibandan kadınlara flaş çağrı

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İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, cep telefonu çalmak ile suçlanan kişi sokak ortasında bir direğe bağlandı ve kırbaçlanarak cezalandırıldı.

Olaya ait görüntüler sosyal medyada yer aldı ve kısa sürede viral olarak gündemin bir numaralı konusu haline geldi.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, söz konusu 'ceza' Eğitim Bakanlığı binasının önünde gerçekleşti.

TALİBAN'IN AFGANİSTAN'A HAKİM OLMA SÜRECİ

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

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Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

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Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.

 

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#Taliban#Afganistan#Dünya