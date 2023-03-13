Görüntüler Çin'den... Gökyüzünden solucan yağdı! Beklenen açıklama geldi

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Dünya Çin'den gelen görüntüyü konuşuyor...

Çin'in Liaoning eyaleti, solucan yağmuruna sahne oldu.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde gökyüzünden solucan yağdığı ve çevredekilerin bunun üzerine şemsiyelerini açarak bölgeden uzaklaştığı görüntüler yer aldı.

New York Post'ta yer alan habere göre, Mother Nature Network adlı bilimsel dergi vira olan görüntünün nedenini açıkladı.

Dergiye göre, solucanlar şiddetli rüzgarlar tarafından havaya kaldırılıp sürüklendi ve rüzgar şiddetini azaltınca yere düştü.

Dergi ayrıca, bu tür olayların bir fırtınadan sonra böceklerin bir girdaba yakalanmasıyla meydana gelebileceği bilgisinin de altını çizdi.

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Bir başka teoriye göre, solucan olduğu iddia edilen bu nesneler aslında şah dut fidanı olarak bilinen bir bitki.

Diğer iddia ise, bu dökülen nesnelerin kavak çiçeği olduğu yönünde.

Yetkililerden ise henüz bir açıklama gelmedi.