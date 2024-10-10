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Görüntüler Arnavutluk'tan...Erdoğan'ın ziyareti öncesi sokaklar bayraklarla donatıldı

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#Erdoğan#Arnavutluk#Türk Bayrağı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2024 11:02

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün gerçekleştireceği Arnavutluk ziyareti öncesi başkent Tiran'ın sokakları Türkiye ve Arnavutluk bayraklarıyla süslendi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Arnavutluk ziyaretinde kullanacağı güzergaha ve Tiran'ın merkezindeki "Rahibe Teresa" meydanına iki ülkenin bayrakları asıldı.

Görüntüler Arnavutluktan...Erdoğanın ziyareti öncesi sokaklar bayraklarla donatıldı

Ayrıca Erdoğan'ın ziyareti kapsamında açılışı gerçekleştirilecek, yapımı Türkiye tarafından üstlenilen Balkanlar'ın en büyük camisi konumundaki Tiran Namazgah Camisi de bayraklarla süslendi.

Erdoğan, Arnavutluk'taki temaslarının ardından Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ı da ziyaret edecek.

 

 

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#Erdoğan#Arnavutluk#Türk Bayrağı

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