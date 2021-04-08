GÃ¶rÃ¼lmemiÅŸ rekoru kÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±... 7 metrelik tÄ±rnaklarÄ±nÄ± 30 yÄ±l sonra kestirdi

DÃ¼nyadanÄ±n en uzun tÄ±rnaklara sahip Ã¼nvanÄ±nÄ± 2017'de elde eden Ayanna Williams, 30 yÄ±l sonra tÄ±rnaklarÄ±nÄ± kestirdi. Williams 7 metre 33 cm uzunluÄŸundaki tÄ±rnaklarÄ±nÄ±n bakÄ±mÄ± iÃ§in 20 saat manikÃ¼r yaptÄ±rÄ±yordu.

ABD'nin Teksas eyaletindeki Houston ÅŸehrinde yaÅŸayanÂ Ayanna Williams, 2017'de 5,7 metrelik tÄ±rnaklarÄ±yla Guinness Rekorlar KitabÄ±'na girdi. GÃ¶renleri iki kez ÅŸaÅŸÄ±rtmayÄ± baÅŸaranÂ Williams, 30 yÄ±l sonra tÄ±rnaklarÄ±nÄ± kestirdi.

TÄ±rnak kestirme iÅŸlemi ise,Â Fort Worth bÃ¶lgesindeki bir dermatolog tarafÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirildi. Kesimde testere kullanÄ±ldÄ±. Williams 7 metre 33 cm uzunluÄŸundaki tÄ±rnaklarÄ±nÄ±n bakÄ±mÄ± iÃ§in 20 saat manikÃ¼r yaptÄ±rÄ±rken, tÄ±rnaklarÄ±nÄ± boyamak iÃ§in ise iki ÅŸiÅŸe oje sÃ¼rÃ¼yordu.

ARTIK KURTULABÄ°LÄ°RÄ°MÂ

HayatÄ±nÄ± zorlaÅŸtÄ±ran tÄ±rnaklardan kurtulmaya karar verdiÄŸini ifade eden Williams, "Uzun haldeki tÄ±rnaklarÄ±mlaÂ bulaÅŸÄ±k yÄ±kamak,Â Ã§arÅŸaf sermek gibi gÃ¼ndelik ev iÅŸlerini yapamÄ±yorum. Rekor hedefim vardÄ±. Onu da gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸime gÃ¶re artÄ±k tÄ±rnaklardan kurtulabilirim" dedi.

Williams "TÄ±rnaklarÄ±m olmasa kraliÃ§e kalmaya devam edeceÄŸim" derken bundan bÃ¶yle tÄ±rnaklarÄ±nÄ± 15 santimetreden fazla uzatmayacaÄŸÄ±nÄ± da sÃ¶yledi. Rekortmen tÄ±rnak ise artÄ±k Florida'da bir mÃ¼zede sergilenecek.

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