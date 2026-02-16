Görmesem de Uzaylılar var

Haberin Devamı

ESKİ ABD Başkanı Barack Obama, katıldığı “No Lie with Brian Tyler Cohen” podcast programında uzaylıların varlığı, yıllardır gizemini koruyan 51’inci Bölge ve ABD Başkanı Donald Trump hakkında konuştu. Uzaylıların gerçek olduğunu fakat kendisinin “hiç görmediğini” belirten Obama, “Onlar 51’inci Bölge’de tutulmuyorlar. Yeraltında bir tesis yok. Tabii ki çok büyük bir komplo varsa ve bunu ABD başkanından gizledilerse durum farklı” diye konuştu.

Gözden Kaçmasın Bilim insanları alarm verdi: Tehlike kapımızda Haberi görüntüle

Komplo teorisyenleri, 51’inci Bölge askeri üssünün altında uzaylıların ve Tanımlanamayan Uçan Nesneler’in (UFO) kalıntılarını barındıran bir tesisin bulunduğuna inanıyor. Obama, kendisini ve eşi Michelle Obama’yı maymun şeklinde tasvir eden ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Truth Social hesabından paylaşılan ırkçı videoya da tepki gösterdi. Obama, Trump’ın ismini anmadan “Sosyal medyada ve televizyonda bir tür palyaço gösterisi yaşanıyor. Gerçek olan şu ki eskiden makamın gerektirdiği nezaket, saygı ve ölçülülük duygusuna sahip olması beklenen kişilerde artık utanç hissi de kalmamış gibi görünüyor. Bu kayboldu” yorumunu yaptı.

Haberin Devamı

Trump, eski ABD Başkanı Obama ile ilgili yayınlanan ‘ırkçı’ videoyu kınadı ancak özür dilemedi.