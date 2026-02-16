Görmesem de Uzaylılar var

×
Dünya Haberleri

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Şubat 16, 2026 07:00

Eski ABD Başkanı Barack Obama, katıldığı bir programda “uzaylıların gerçek olduğunu” açıkladı. Obama, Trump’ın kendisini ve eşini hedef alan ırkçı paylaşımı hakkında ise “utanma kalmamış” yorumunu yaptı.

ESKİ ABD Başkanı Barack Obama, katıldığı “No Lie with Brian Tyler Cohen” podcast programında uzaylıların varlığı, yıllardır gizemini koruyan 51’inci Bölge ve ABD Başkanı Donald Trump hakkında konuştu. Uzaylıların gerçek olduğunu fakat kendisinin “hiç görmediğini” belirten Obama, “Onlar 51’inci Bölge’de tutulmuyorlar. Yeraltında bir tesis yok. Tabii ki çok büyük bir komplo varsa ve bunu ABD başkanından gizledilerse durum farklı” diye konuştu.

Komplo teorisyenleri, 51’inci Bölge askeri üssünün altında uzaylıların ve Tanımlanamayan Uçan Nesneler’in (UFO) kalıntılarını barındıran bir tesisin bulunduğuna inanıyor. Obama, kendisini ve eşi Michelle Obama’yı maymun şeklinde tasvir eden ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Truth Social hesabından paylaşılan ırkçı videoya da tepki gösterdi. Obama, Trump’ın ismini anmadan “Sosyal medyada ve televizyonda bir tür palyaço gösterisi yaşanıyor. Gerçek olan şu ki eskiden makamın gerektirdiği nezaket, saygı ve ölçülülük duygusuna sahip olması beklenen kişilerde artık utanç hissi de kalmamış gibi görünüyor. Bu kayboldu” yorumunu yaptı.

Trump, eski  ABD Başkanı Obama ile ilgili yayınlanan ‘ırkçı’ videoyu kınadı ancak özür dilemedi.

