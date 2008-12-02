Gorillerin yılı

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Roma'da düzenlenen törene katılanlar arasında Monaco Prensi 2. Albert de yer aldı.

Soyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan hayvanlarla ilgili BM sözleşmesinin uygulanması çalışmalarını sürdüren BM yetkililerinden Robert Hepworth, törende yaptığı konuşmada, gorilleri korumak amaçlı uygulamaya konulacak projeler için yarım milyon avro toplamayı hedeflediklerini söyledi.

Hepworth, "gorillerin yaşam alanlarını korumak ve kaçak avcılığı önlemek için daha fazla şey yapmak gerektiğini" belirtti.

Yüzden fazla ülkenin yetkilileri, bu hafta Roma'da yaptıkları toplantıda yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan 30'dan fazla hayvan cinsini korumak için yapılması gerekenleri ele aldı.

Gorillerin yok olma tehlikesinin temel nedenlerinin başında Ebola dahil olmak üzere hastalıklar ile ormanların yok olması geliyor.

Goriller ayrıca etleri için avlanıyor ve yavruları evde beslenmek için yakalanıyor.

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Uluslararası Doğayı Koruma Birliği ve diğer gruplar tarafından ağustosta yayımlanan bir rapora göre, maymunların 634 türü ve alt türü insan etkinlikleri yüzünden yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor.